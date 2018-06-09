Дружба без дипломатических барьеров. Беларусь и Китай вводят взаимный безвизовый режим. Соответствующее соглашение сегодня подписано в Циндао по итогам переговоров глав государств на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества.

Теперь гражданам двух стран для обоюдных путешествий будет достаточно предъявить пограничникам обычный паспорт. По мнению сторон, этот шаг будет не только способствовать дружественным и деловым связям, но и создаст правовую основу для успешного проведения Года туризма Беларуси в Китае. Кроме того, подписано несколько важных экономических соглашений: по созданию высокотехнологичных производств на территории Беларуси и признанию таможенными органами уполномоченных экономических операторов. Подписанию предшествовали продуктивные переговоры на высшем уровне, где партнёры также договорились о совместном развитии Беларуси и Китая на основе стратегических программ двух государств.

Также сегодня Президент Беларуси принял участие в заседании Совета глав государств Шанхайской организации сотрудничества. На этом масштабном саммите Александр Лукашенко представил предложения нашей страны по развитию ШОС и безопасности в Евразийском регионе. Наш Президент заострил внимание на экономической кооперации, сфере высоких технологий и эффективном использовании транзитных и логистических возможностей.

Накануне на полях саммита Александр Лукашенко также встретился с лидерами Монголии и Ирана. К этому моменту визит Президента Беларуси в Китай завершён. Самолёт Главы государства вылетел из международного аэропорта города Циндао.