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Дональд Трамп и Ким Чен Ын прибывают в Сингапур

10.06.2018 16:44 — Разное | ОНТ  
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Внимание сегодня приковано к Сингапуру, где готовится встреча Дональда Трампа и Ким Чен Ына – политики уже прибывают в страну.

Первым прилетел северокорейский лидер. По Сингапуру он передвигается на собственном бронированном автомобиле. Жить будет в отеле «Сент-Реджис», куда из аэропорта его сопроводили более 20 мотоциклистов и столько же дипломатических и полицейских машин. К слову, гостиницы двух лидеров располагаются всего в 750 метрах друг от друга. Исторический саммит намечен на вторник в 9 утра по местному времени. Пройдёт на острове-курорте Сентоза, сейчас там идут последние приготовления. Возможно, что главы государств встретятся ещё до официального открытия. 

 
 
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​Внимание сегодня приковано к Сингапуру, где готовится встреча Дональда Трампа и Ким Чен Ына – политики уже прибывают в страну.
 
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