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Трамп отозвал свою подпись под итоговым заявлением «Большой семёрки»
В Канаде, где проходил саммит «Большой семёрки», она уже разрешилась. И всё не так гладко, как ожидали.
Это решение глава Белого дома принял после пресс-конференции канадского премьер-министра, которого он обвинил в нечестных заявлениях. В канцелярии премьера обвинения отвергли, аргументировав тем, что Джастин Трюдо не говорил ничего такого, чего не упоминал в беседах с президентом США. Реакция уже последовала от Евросоюза. Здесь заявили, что намерены придерживаться принятого на саммите коммюнике.
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В Канаде, где проходил саммит «Большой семёрки», она уже разрешилась. И всё не так гладко, как ожидали.
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