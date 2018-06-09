Трамп отозвал свою подпись под итоговым заявлением «Большой семёрки»

В Канаде, где проходил саммит «Большой семёрки», она уже разрешилась. И всё не так гладко, как ожидали.

Это решение глава Белого дома принял после пресс-конференции канадского премьер-министра, которого он обвинил в нечестных заявлениях. В канцелярии премьера обвинения отвергли, аргументировав тем, что Джастин Трюдо не говорил ничего такого, чего не упоминал в беседах с президентом США. Реакция уже последовала от Евросоюза. Здесь заявили, что намерены придерживаться принятого на саммите коммюнике.