Гранату подорвали в ночном клубе в Сумах

В ночном клубе украинского города подорвали гранату. Инцидент сняла камера видеонаблюдения.

Видно, как мужчина в балаклаве выдёргивает чеку и бросает боеприпас под ноги посетителей. Пострадали восемь человек. Взрывателя задержали в соседнем дворе. Оказалось, что за полчаса до происшествия его не пустили в клуб. Таким образом, видимо, он попытался отомстить. Сейчас, среди прочего, следствие устанавливает, откуда у рядового жителя граната.