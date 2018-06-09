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Гранату подорвали в ночном клубе в Сумах
В ночном клубе украинского города подорвали гранату. Инцидент сняла камера видеонаблюдения.
Видно, как мужчина в балаклаве выдёргивает чеку и бросает боеприпас под ноги посетителей. Пострадали восемь человек. Взрывателя задержали в соседнем дворе. Оказалось, что за полчаса до происшествия его не пустили в клуб. Таким образом, видимо, он попытался отомстить. Сейчас, среди прочего, следствие устанавливает, откуда у рядового жителя граната.
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В ночном клубе украинского города подорвали гранату. Инцидент сняла камера видеонаблюдения.
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