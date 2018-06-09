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Град размером с теннисный мяч прошёл в Словении
Кадры разрушительной непогоды мы получили из Словении. Там прошёл град размером с теннисный мяч.
Природа буйствовала приблизительно 20 минут. Куски льда пробивали крыши и стёкла автомобилей, уничтожили гектары сельхозугодий. Больше всего пострадали регионы на границе с Хорватией. Информации о пострадавших нет. По словам экспертов, это нетипичный шторм. Подобное случается всего несколько раз в год.
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Кадры разрушительной непогоды мы получили из Словении. Там прошёл град размером с теннисный мяч.
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