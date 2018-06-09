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«Дети за жизнь!» Большой благотворительный фестиваль прошел в Солигорске

10.06.2018 — Разное | Soligorsk News  
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2 июня 2018 17:38 3636

«Дети за жизнь!» Большой благотворительный фестиваль прошел в Солигорске

Автор: Эдуард Кидяев. Фото: Эдуард Кидяев.

Большой и яркий праздник, участниками которого стало невероятное количество юных солигорчан, прошел сегодня парке Четырех стихий. Это было не просто массовое мероприятие в честь Дня защиты детей, это был благотворительный фестиваль «Дети за жизнь!»

«Дети за жизнь!» Большой благотворительный фестиваль прошел в Солигорске

Главная идея – подарить детям праздник, о котором они будут долго помнить,- была реализована в полной мере. Столько взрослых потрудились над тем, чтобы детворе было интересно и весело! Для развлечения мальчишек и девчонок были приглашены аниматоры и аквагримеры, музыканты и танцоры, спортсмены и даже байкеры. Большую радость доставило всем, в том числе взрослым, пришедшим вместе с детьми, шоу мыльных пузырей, а когда сотрудники отдела МЧС устроили пенный праздник, всеобщему восторгу не было предела.

«Дети за жизнь!» Большой благотворительный фестиваль прошел в Солигорске
«Дети за жизнь!» Большой благотворительный фестиваль прошел в Солигорске
«Дети за жизнь!» Большой благотворительный фестиваль прошел в Солигорске

Для каждого ребенка нашлось в этот день занятие: можно было танцевать вместе со сверстниками и участвовать в спортивных эстафетах, рисовать мелом на асфальте или петь… Причем не было ни возрастных ограничений, ни каких – либо других. И приглашенные на праздник детки с онкологическими заболеваниями и подопечные Центра коррекционно – развивающего обучения и реабилитации вместе с остальной ребятней с удовольствием стали главными действующими лицами праздника.

«Дети за жизнь!» Большой благотворительный фестиваль прошел в Солигорске
«Дети за жизнь!» Большой благотворительный фестиваль прошел в Солигорске
«Дети за жизнь!» Большой благотворительный фестиваль прошел в Солигорске
«Дети за жизнь!» Большой благотворительный фестиваль прошел в Солигорске
«Дети за жизнь!» Большой благотворительный фестиваль прошел в Солигорске
«Дети за жизнь!» Большой благотворительный фестиваль прошел в Солигорске
«Дети за жизнь!» Большой благотворительный фестиваль прошел в Солигорске
«Дети за жизнь!» Большой благотворительный фестиваль прошел в Солигорске
«Дети за жизнь!» Большой благотворительный фестиваль прошел в Солигорске

Всеобщее веселье, радость в глазах, улыбки на счастливых лицах – не единственное, чем этот день останется в памяти. Был еще один момент, очень трогательный, вызвавший слезы на глазах у многих. Шары, запущенные в небо онкологически больными детьми под песню «Жить», стали символом надежды и поддержки для тяжелобольного Виталия Островского. В помощь нуждающемуся в срочном лечении 17-летнему солигорчанину были расставлены и десяток специальных ящиков-копилок для денежной помощи.

«Дети за жизнь!» Большой благотворительный фестиваль прошел в Солигорске
«Дети за жизнь!» Большой благотворительный фестиваль прошел в Солигорске
«Дети за жизнь!» Большой благотворительный фестиваль прошел в Солигорске
«Дети за жизнь!» Большой благотворительный фестиваль прошел в Солигорске
«Дети за жизнь!» Большой благотворительный фестиваль прошел в Солигорске
«Дети за жизнь!» Большой благотворительный фестиваль прошел в Солигорске

Организаторы благотворительного фестиваля «Дети за жизнь», главным из которых является Солигорское отделение ОО «БРО Дети в беде» (председатель Инна Курс), выражают благодарность всем, кто пришел поддержать Виталия Островского, а также всем, кто помог организовать яркий праздник для детей.

«Дети за жизнь!» Большой благотворительный фестиваль прошел в Солигорске
«Дети за жизнь!» Большой благотворительный фестиваль прошел в Солигорске
«Дети за жизнь!» Большой благотворительный фестиваль прошел в Солигорске

Большую помощь оказали отдел идеологической работы, культуры и по делам молодежи Солигорского райисполкома, ДК «Строитель», ГУ «Дворец культуры г.Солигорска», ООО «Торговый дом «Радуга-свет». Отдельная благодарность молодежи ОАО «Беларуськалий», молодежному православному братству имени Святых Петра и Февронии, кафедральному собору Рождества Христова г.Солигорска. Поддержали фестиваль Солигорская районная организация ОО «Белорусский фонд мира» и Солигорская районная организация общественного объединения «Белорусский республиканский союз молодёжи», районные организации ОО «Белорусский союз женщин» и ОО «Белорусский детский фонд», отдел образования, спорта и туризма Солигорского райисполкома.

Автор статьи: Светлана Хмилевская. Фото — Эдуард КИДЯЕВ.

©Информационный отдел
"Солигорск - Новости"
 
 
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2 июня 2018 17:38 3636 «Дети за жизнь!» Большой благотворительный фестиваль...
 
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