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Египтянин отправился из Каира в Москву на велосипеде

10.06.2018 17:12 — Разное | ОНТ  
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За кумирами – тысячи километров на велосипеде. 24-летний египтянин не стал искать лёгких путей, чтобы добраться в Москву на чемпионат мира.

Путешествие Мохамеда Нуфаля началось в Каире. Из родного города он выехал больше месяца назад. Дорога пролегала через шесть стран. Правда, без перелётов не обошлось. Через Беларусь болельщик изначально ехать не собирался. Но сменой маршрута остался доволен. О том, какой он увидел нашу страну, поделился с друзьями в социальных сетях.

До Москвы уже добрался, а конечная точка веломарафона – Санкт-Петербург. Именно здесь египетская сборная сыграет с хозяевами мирового первенства. Кстати, игроки считают, что Нуфаль приносит им удачу. Обратно в Египет команда пообещала забрать болельщика с собой самолётом.  

 
 
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​За кумирами – тысячи километров на велосипеде. 24-летний египтянин не стал искать лёгких путей, чтобы добраться в Москву на чемпионат мира.
 
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