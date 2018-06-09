Египтянин отправился из Каира в Москву на велосипеде

За кумирами – тысячи километров на велосипеде. 24-летний египтянин не стал искать лёгких путей, чтобы добраться в Москву на чемпионат мира.

Путешествие Мохамеда Нуфаля началось в Каире. Из родного города он выехал больше месяца назад. Дорога пролегала через шесть стран. Правда, без перелётов не обошлось. Через Беларусь болельщик изначально ехать не собирался. Но сменой маршрута остался доволен. О том, какой он увидел нашу страну, поделился с друзьями в социальных сетях.

До Москвы уже добрался, а конечная точка веломарафона – Санкт-Петербург. Именно здесь египетская сборная сыграет с хозяевами мирового первенства. Кстати, игроки считают, что Нуфаль приносит им удачу. Обратно в Египет команда пообещала забрать болельщика с собой самолётом.