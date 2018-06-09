День Федерации профсоюзов Беларуси отмечают на юбилее Новополоцка

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На юбилее Новополоцка – сегодня день Федерации профсоюзов Беларуси. Тех, кто долгие годы посвятил одному предприятию, ждал особый подарок.

На приусадебных участках ветеранов производства волонтёры навели порядок и помогли в благоустройстве. После такого трудового десанта у двоих прославленных тружеников появилось новое место для отдыха. А на главной сцене сегодня чествовали семейные династии. Новополоцк – город большой промышленности, на заводах многие горожане работают семьями. Строители, нефтехимики, энергетики. Общий стаж одной из самых многочисленных династий – более 185 лет. Впервые в Новополоцке сегодня концерт республиканского проекта «Мы – вместе!».

Завершающий аккорд праздника – большой вечерний концерт. Площадь Строителей на четыре часа превратится в танцпол. Дискотека под открытым небом – подарок телеканала ОНТ к юбилею города. Телеверсию покажем в конце июня.