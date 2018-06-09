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«Отличные результаты использования»: компания ZemlyakoFF планирует расширить в Беларуси линейку продукции до 50 наименований
Новости Беларуси. Предприятие по производству инновационных средств защиты растений создадут в Могилевской области. Об этом сообщили на выставке «Белагро», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Проект – инициатива компании ZemlyakoFF. На заводе будут налажены разработка и исследование новых препаратов, а так же производство экологичной тары.
Подробности в сюжете Дмитрия Бояровича.
Новое слово в сфере защиты растений – проект компании ZemlyakoFF. Завод, который планируют построить в Могилевской области, разместится на площади в 15 гектаров. Здесь появится порядка 500 рабочих мест.
На предприятии будут налажены разработка и исследование новых препаративных форм и смесей, а также производство экологичной тары. Инвестиции в проект оцениваются в 50 миллионов долларов.
Игорь Кобзев, директор компании «ZemlyakoFF Crop Protection» в Беларуси:
На выставке «Белагро» компания ZemlyakoFF презентовала инновационные подходы в области защиты растений. Семинар собрал экспертов из Беларуси, Польши, Венгрии, России и Украины.
Антон Земляков, генеральный директор «ZemlyakoFF Crop Protection»:
В стране, к слову, зарегистрировано 7 препаратов под брендом ZemlyakoFF. Через 5 лет их станет полсотни. Среди приоритетов компании – многопрофильность. В частности, селекционные исследования, разработка микроудобрений и производство уникальных сеялок.
Марек Розняк, бизнесмен (Польша):
Петр Касински, генеральный директор «ZemlyakoFF Europe Ltd»:
Инновации, качество и надежность – это определяет продукты компании ZemlyakoFF, позволяя фермерам получать стабильно высокие урожаи.
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«Отличные результаты использования»: компания ZemlyakoFF планирует расширить в Беларуси линейку продукции до 50 наименований
Новости Беларуси. Предприятие по производству инновационных средств защиты растений создадут в Могилевской области. Об этом сообщили на выставке «Белагро»,...
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