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«Отличные результаты использования»: компания ZemlyakoFF планирует расширить в Беларуси линейку продукции до 50 наименований

10.06.2018 16:59 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Предприятие по производству инновационных средств защиты растений создадут в Могилевской области. Об этом сообщили на выставке «Белагро», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«У них очень много инновационных продуктов»: компания ZemlyakoFF презентовала свою продукцию на «Белагро-2018»

«Отличные результаты использования»: компания ZemlyakoFF планирует расширить в Беларуси линейку продукции до 50 наименований

Проект – инициатива компании ZemlyakoFF. На заводе будут налажены разработка и исследование новых препаратов, а так же производство экологичной тары.

Подробности в сюжете Дмитрия Бояровича.

«Отличные результаты использования»: компания ZemlyakoFF планирует расширить в Беларуси линейку продукции до 50 наименований

Новое слово в сфере защиты растений – проект компании ZemlyakoFF. Завод, который планируют построить в Могилевской области, разместится на площади в 15 гектаров. Здесь появится порядка 500 рабочих мест.

«Отличные результаты использования»: компания ZemlyakoFF планирует расширить в Беларуси линейку продукции до 50 наименований

На предприятии будут налажены разработка и исследование новых препаративных форм и смесей, а также производство экологичной тары. Инвестиции в проект оцениваются в 50 миллионов долларов.

«Отличные результаты использования»: компания ZemlyakoFF планирует расширить в Беларуси линейку продукции до 50 наименований

Игорь Кобзев, директор компании «ZemlyakoFF Crop Protection» в Беларуси:
В октябре мы планируем презентовать наш проект по производству средств защиты растений. Это будет масштабный проект. Объемы производства – 20 тысяч тонн. В первую очередь это экспортоориентированное производство, которое будет обладать всеми инновационными технологиями, которые есть в мире.

«Отличные результаты использования»: компания ZemlyakoFF планирует расширить в Беларуси линейку продукции до 50 наименований

На выставке «Белагро» компания ZemlyakoFF презентовала инновационные подходы в области защиты растений. Семинар собрал экспертов из Беларуси, Польши, Венгрии, России и Украины.

«Отличные результаты использования»: компания ZemlyakoFF планирует расширить в Беларуси линейку продукции до 50 наименований

Антон Земляков, генеральный директор «ZemlyakoFF Crop Protection»:
Сегодня мы проводим обучающий семинар, где рассказываем об опыте применения наших препаратов на полях Беларуси. Мы получили отличные результаты использования этих препаратов. Клиенты очень довольны. Они живо интересуются, что будет еще нового.

«Отличные результаты использования»: компания ZemlyakoFF планирует расширить в Беларуси линейку продукции до 50 наименований

В стране, к слову, зарегистрировано 7 препаратов под брендом ZemlyakoFF. Через 5 лет их станет полсотни. Среди приоритетов компании – многопрофильность. В частности, селекционные исследования, разработка микроудобрений и производство уникальных сеялок.

«Отличные результаты использования»: компания ZemlyakoFF планирует расширить в Беларуси линейку продукции до 50 наименований

Марек Розняк, бизнесмен (Польша):
Мы планируем вместе производить селяки в Беларуси. Это совсем новая технология и в Европе. Мы очень успешно продаем их сейчас в Германии, Украине, Польше.

«Отличные результаты использования»: компания ZemlyakoFF планирует расширить в Беларуси линейку продукции до 50 наименований

Петр Касински, генеральный директор «ZemlyakoFF Europe Ltd»:
Наша задача заключается в том, чтобы выбрать самых правильных поставщиков, которые гарантируют минимальный уровень примесей для того, чтобы максимально уменьшить содержание примесей и, соответственно, снизить нагрузку на растение.

«Отличные результаты использования»: компания ZemlyakoFF планирует расширить в Беларуси линейку продукции до 50 наименований

Инновации, качество и надежность – это определяет продукты компании ZemlyakoFF, позволяя фермерам получать стабильно высокие урожаи.

 
 
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Новости Беларуси. Предприятие по производству инновационных средств защиты растений создадут в Могилевской области. Об этом сообщили на выставке «Белагро»,...
 
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