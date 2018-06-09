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В ночном клубе Украины из-за взрыва гранаты пострадали семь человек
Новости Украины. Около шести утра 10 июня в ночном клубе украинского города Сумы произошёл взрыв.
Как
В ходе расследования стало известно, что взрыв произошёл на втором этаже развлекательного заведения. Правоохранители задержали 28-летнего мужчину, который подозревается во взрыве гранаты. В настоящее время подозреваемого допрашивают.
На странице пресс-секретаря прокуратуры Сумской области
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Новости Украины. Около шести утра 10 июня в ночном клубе украинского города Сумы произошёл взрыв. Как сообщает Национальная полиция Украины, в результате...
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