В ночном клубе Украины из-за взрыва гранаты пострадали семь человек

Новости Украины. Около шести утра 10 июня в ночном клубе украинского города Сумы произошёл взрыв.

Как сообщает Национальная полиция Украины, в результате произошедшего пострадали семь человек. Пострадавших госпитализировали.



Фото: прокуратура Сумской области

В ходе расследования стало известно, что взрыв произошёл на втором этаже развлекательного заведения. Правоохранители задержали 28-летнего мужчину, который подозревается во взрыве гранаты. В настоящее время подозреваемого допрашивают.