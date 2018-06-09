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В ночном клубе Украины из-за взрыва гранаты пострадали семь человек

10.06.2018 16:06 — Разное | СТВ  
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Новости Украины. Около шести утра 10 июня в ночном клубе украинского города Сумы произошёл взрыв.  

Как сообщает Национальная полиция Украины, в результате произошедшего пострадали семь человек. Пострадавших госпитализировали.  

В ночном клубе Украины из-за взрыва гранаты пострадали семь человек
Фото: прокуратура Сумской области  

В ходе расследования стало известно, что взрыв произошёл на втором этаже развлекательного заведения. Правоохранители задержали 28-летнего мужчину, который подозревается во взрыве гранаты. В настоящее время подозреваемого допрашивают.  

На странице пресс-секретаря прокуратуры Сумской области размещено видео с моментом совершения преступления. Также уточняется, что одному из пострадавших 24 года, человек в реанимации.  

 
 
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Новости Украины. Около шести утра 10 июня в ночном клубе украинского города Сумы произошёл взрыв.   Как сообщает Национальная полиция Украины, в результате...
 
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