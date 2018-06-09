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Путь в будущее: в Беларуси около 60 тысяч юношей и девушек попрощались со школой

10.06.2018 15:34 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Накануне по всей Беларуси прошли выпускные вечера. Всего попрощались со школой около 60 тысяч юношей и девушек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Путь в будущее: в Беларуси около 60 тысяч юношей и девушек попрощались со школой

В Минске же на свой первый в жизни бал собралось порядка 10 тысяч вчерашних школьников. Во Дворце детей и молодёжи – аттестаты получили выпускники 22-ой гимназии. В этом году с золотой медалью здесь закончили учёбу 15 человек, ещё три получили серебряную.

Путь в будущее: в Беларуси около 60 тысяч юношей и девушек попрощались со школой
Число выпускников в 2018 году по сравнению с 2017 увеличилось почти на тысячу. Впереди у них немало испытаний: сдача централизованного тестирования и выбор будущей профессии.

Путь в будущее: в Беларуси около 60 тысяч юношей и девушек попрощались со школой

 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Накануне по всей Беларуси прошли выпускные вечера. Всего попрощались со школой около 60 тысяч юношей и девушек, сообщили в программе Новости «24...
 
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