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Трамп вслед за Ким Чен Ыном прибыл в Сингапур для исторической встречи

10.06.2018 17:14 — Разное | Партизан  
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Президент США Дональд Трамп вслед за лидером КНДР Ким Чен Ыном прибыл в Сингапур для участия в двухсторонней встрече. Самолет с главой Белого дома приземлился на авиабазе Пайя Лебар.

Президент США Дональд Трамп вслед за лидером КНДР Ким Чен Ыном прибыл в Сингапур для участия в двухсторонней встрече. Самолет с главой Белого дома приземлился на авиабазе Пайя Лебар, сообщает Reuters.

Несколькими часами ранее в Сингапур прибыл Ким Чен Ын на самолете китайской авиакомпании Air China. Кортеж северокорейского лидера направился из аэропорта Чанги в отель класса люкс St Regis, в котором северокорейская делегация остановится на время зарубежного визита.

Тем временем Ким Чен Ын уже провел переговоры с премьер-министром Сингапура Ли Сянь Луном. Лидеры обсудили отношения двух стран, а также развитие ситуации на Корейском полуострове, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление сингапурского МИДа. "Глава правительства поприветствовал Ким Чен Ына в Сингапуре. На встрече обсуждались двусторонние отношения, развитие КНДР, ситуация в регионе, в том числе положительные изменения на Корейском полуострове", - сообщили в ведомстве.

Ли Сянь Лун "также приветствовал смелое решение лидера КНДР и президента США Дональда Трампа провести саммит", - говорится в заявлении МИД. Кроме того, глава правительства "выразил надежду, что предстоящая встреча будет способствовать миру и стабильности на Корейском полуострове и в регионе в целом", - указали в дипведомстве.

Накануне агентство Bloomberg сообщило со ссылкой на американского чиновника, что Трамп намеревается перед официальным началом саммита 12 июня поговорить с Ким Чен Ыном тет-а-тет. Встреча должна начаться в 9 утра по местному времени. Предполагается, что лидеры проведут первую минуту наедине. Также вероятно, что с ними в комнате будут переводчики. За это время Трамп намерен определить, насколько серьезны намерения Ким Чен Ына в вопросе отказа от ядерного арсенала КНДР.

Затем к политикам присоединятся госсекретарь США Майк Помпео, советник по национальной безопасности Джон Болтон, а также сестра лидера КНДР Ким Ё Чжон, побывавшая на зимних Олимпийских играх в Южной Корее.

Перед прибытием Трампа в Сингапур стало известно, что президент США готов во время переговоров с Ким Чен Ыном рассмотреть вопрос об установлении официальных отношений с Северной Кореей и даже об открытии в конечном счете американского посольства в Пхеньяне. По словам источников портала Axios, знакомых с ходом подготовки к встрече двух лидеров, эта тема уже обсуждалась рабочими группами США и КНДР во время их совместной работы в Нью-Йорке, в демилиторизованной зоне на Корейском полуострове и в Сингапуре.

Близкий к Белому дому собеседник издания отметил, что "все будет зависеть от того, что он [Трамп] получит взамен". "Должна была бы произойти денуклеаризация", - пояснил источник.


 
 
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Президент США Дональд Трамп вслед за лидером КНДР Ким Чен Ыном прибыл в Сингапур для участия в двухсторонней встрече. Самолет с главой Белого дома приземлился на...
 
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