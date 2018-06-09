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Видеофакт: в Грузии из выброшенных на свалку "испорченных" яиц вылупились сотни цыплят
В грузинском городе Марнеули множество цыплят вылупилось из яиц, выброшенных на свалку, сообщает
Жители города публикуют в Сети
Он отметил, что многие местные жители брали цыплят к себе домой.
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В грузинском городе Марнеули множество цыплят вылупилось из яиц, выброшенных на свалку, сообщает «Нетгазети» со ссылкой на мэра города Темура Абазова.
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