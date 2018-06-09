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Защитник сборной Беларуси Устиненко продолжит карьеру в "Югре"

10.06.2018 16:31 — Разное | Партизан  
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"Югра" заключила контракт с защитником Никитой Устиненко.

23-летний игрок обороны  - воспитанник гомельской школы хоккея. Карьера белорусского хоккеиста все время развивалась  в родной стране, и "Югра" для него - первый клуб вне дома. 

Молодой защитник имеет опыт игры как в Белорусской экстра-лиге и в КХЛ, так и в национальной сборной своей страны. 
С сезона 2015-2016 хоккеист регулярно вызывался в минское "Динамо". В 9 матчах в КХЛ он отличился двумя результативными передачами. Также Устиненко играл в фарм-клубе "зубров" - "Динамо-Молодечно", где в минувшем сезоне провёл 27 игр и набрал 9 (1+8) очков. Кроме того защитник успел выступить и в минской "Юности", где в 8 матчах "регулярки" оформил две результативные передачи. В 15 играх плей-офф набрал 6 (1+5) очков при показателе полезности "+9". 

На минувшем чемпионате мира Никита Устиненко вошёл в десятку самых точных распасовщиков турнира. Он сыграл в 5 матчах, и его показатель полезности "+2".


 
 
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"Югра" заключила контракт с защитником Никитой Устиненко.
 
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