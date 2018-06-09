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Овечкин празднует победу вверх ногами!
Овечкин выпил из Кубка Стэнли, пока партнеры держали его за ноги вниз головой.
Хоккеисты "Вашингтона" во главе с капитаном команды Александром Овечкиным продолжают праздновать завоевание Кубка Стэнли. В один из моментов торжества партнёры российского нападающего взяли его за ноги вниз головой, а Овечкин
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Овечкин выпил из Кубка Стэнли, пока партнеры держали его за ноги вниз головой.
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