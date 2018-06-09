Кто и зачем зарабатывает на виртуальных финансовых пирамидах

sb.by , которыми прикрываются мошенники, выглядят все изощреннее. Итог зачастую печален — вместо прибыли сплошные убытки. И хотя схема развода остается неизменной, легенды, пишет, которыми прикрываются мошенники, выглядят все изощреннее. Итог зачастую печален — вместо прибыли сплошные убытки.





Развод без промедлений





“Здравствуйте! Вижу, вы, как и я, интересуетесь финансами. Есть деловое предложение. Возможно, вы рассматриваете для себя новые возможности получения дохода?” — сообщение пришло в одной из соцсетей. Отправитель — некий Александр, на фото парень в деловом костюме и модно зачесанными волосами. Любопытство берет верх: пишу, что не прочь подзаработать, а в ожидании ответа отправляюсь изучать страничку нового знакомого.





Признаюсь, ожидала увидеть типичную картину: фото дорогих машин, стопок денег и предложения выгодных инвестиций. Но не тут-то было. Живет Александр якобы в Санкт-Петербурге, успел поработать в нескольких инвестиционных компаниях. Тут же репосты новостей с финансовых рынков, цитаты об успехе. Но никаких айфонов, “Порше” или фотографий с люксовых курортов. Вскоре приходит ответ:





— Как вам наверняка известно, крипто валюты сегодня — крайне высокодоходный актив. Но не все умеют грамотно в него инвестировать. Сейчас купить биткоин — роскошь, хотя на старте он стоит всего пару центов. Я предлагаю вам возможность купить уникальную криптовалюту, которая в перспективе может стать даже популярнее биткоина. Пока проводится рекламная кампания, вы можете купить единицы валюты задешево. Участвуя в этой кампании, вы можете начать зарабатывать уже сейчас.





К сообщению прикреплена ссылка. Перехожу на сайт и изучаю заманчивое предложение. Найти информацию о том, чем же так уникальна новая монета (к слову, на сайте ее называют не криптовалютой, а платежной системой), мне, увы, не удалось. Все посвящено рекламной кампании, участие в которой сулит прибыль. Во-первых, начисления идут на личный вклад — когда сам покупаешь виртуальные дензнаки — по 20% ежемесячно. Во-вторых, за приглашение новых партнеров получаешь по 25% от их вкладов. А еще есть восьмиуровневая партнерская программа, которая позволяет получать доход в сотни раз больше вложенных средств.





С виду все чинно: тут и рекламные видеоролики, а в разделе новостей — сообщение об открытии офиса в Саратове (даже с фотографиями). Кроме того, на страничке размещено юридически грамотно составленное соглашение. В нем, к примеру, сказано, что пользователь использует сервисы системы на свой собственный риск, а при возникновении форс-мажорных обстоятельств, куда входят даже экономические кризисы, система освобождается от ответственности за исполнение обещанных функций в полной мере. Звучит не очень радужно. Пишу Александру — мол, выглядит все как-то ненадежно.





— Валерия, а вы знаете, что было куплено на первые биткоины? Две пиццы. Сейчас стоимость тех виртуальных финансов эквивалентна миллионам долларов. Это я к тому, что ваши сомнения оправданны. В биткоин тоже никто поначалу не верил. Зато те, кто все же поверил, сегодня миллиардеры. Не упускайте свой шанс.





Интересуюсь, в чем такая уверенность, что новая “крипта” раскрутится до уровня биткоина.





— Есть технические тонкости ее исполнения. Не буду расписывать — это поймет только тот, кто хорошо разбирается в архитектуре блокчейна. Кроме того, только в рекламной кампании уже участвуют тысячи человек (На сайте об этом ни слова. — Прим. ред.).





В том, что дело нечисто, сомнений не остается. Спешу закончить разговор, но не тут-то было: Александр продолжает убеждать, что такой шанс упускать нельзя. Обещаю подумать, но и это не срабатывает.





— Опоздаете. Вы не сможете зарегистрироваться без моей помощи. Нужна партнерская ссылка, я могу вам ее выслать.





Сдаюсь: прошу прислать ссылку и приступаю к регистрации.





Вложения с вычитанием





На запрос “вложить деньги выгодно” поисковик выдает более миллиона ссылок. Вот только высока вероятность, что большая часть предложенных системой инвестиционных фондов и финансовых компаний — пирамиды. К такому выводу пришли в Международной конфедерации обществ потребителей по итогам проведенного мониторинга. Среди наиболее характерных признаков 25 выбранных организаций — обещания доходности свыше 100% годовых и рассказы об “уникальных продуктах”.





Решаю повторить эксперимент. Сверхвыгодные предложения находятся быстро: к примеру, одна из компаний гарантирует прибыль по депозиту от 5% в рабочие дни и 2% по выходным. Красивый сайт, качественный проморолик, звучный слоган “Получай по максимуму!”. Волей-неволей начинаешь верить в финансовый успех компании. Впечатляет и описание: “Платформа нацелена стать своеобразным мостом между пользователями и высокотехнологичными Blockchain-проектами, которые проводят краудфандинг (ICO)”. Иными словами, деньги вроде как будут инвестированы в самые перспективные молодые криптовалюты. Отсюда и приумножение средств.





В поисках тех, кто уже доверил деньги компании, наталкиваюсь на сайт — там открыто называют проект крайне удачной для вложений... финансовой пирамидой. “С подобной технической подготовкой и грамотным маркетинг-планом компания может работать много месяцев (год и более). Нынешние инвестиции в нее безопасны настолько, насколько это вообще возможно”, — пишет автор обзора. Оказывается, есть те, кто не прочь заработать на пирамидах: всевозможные методики выигрыша, советы, рейтинги новых фондов активно обсуждаются на тематических форумах.





На одном из них знакомлюсь с Владимиром. Экономист по образованию, в прошлом — предприниматель, он уже несколько месяцев увлекается таким способом “приумножения” средств:





— Главное — вовремя забрать деньги, тогда действительно можно получить хорошую прибыль. И понимать, в какой проект ввязались. Если человеку предлагают направить деньги в некую инвестиционную компанию, а потом выводить с прибылью под 100—200% — это хайп-фонд (от англ. HYIP — High Yield Investment Program, высокодоходный инвестиционный проект, что, впрочем, крайне созвучно с английским словом hype — “обман”). Классическая пирамида: выплаты первых вкладчиков идут за счет последующих. Здесь что важно? Чем выше процент — тем быстрее проект загнется.





Собеседник приводит пример: пирамида, сулящая 100% годовых, вряд ли проживет больше пары месяцев (а то и недель), но если речь идет о 15—20%, хайп может существовать годами. Еще один важный момент — насколько раскручен проект. Часть “прибыли” администраторы обязательно направляют на рекламу: дело живет, пока финансовые потоки не иссякнут.









Неудивительно, что особую популярность в мире онлайн-пирамид получили схемы, построенные по принципу сетевого маркетинга. Раньше это было широко распространено в легальной торговле — например, для реализации косметики, объясняет Владимир:





— Суть в том, что для получения бонусов нужно привлекать новых участников. Обычно под предлогом продажи какого-то никому не нужного виртуального товара. Хотя его может и не быть — все зависит от фантазии организатора.





За примерами далеко ходить не надо. Недавно в Минске завершился суд по делу белорусской ветки компании Kairos Technologies. “Высокотехнологичная фирма” якобы брала в аренду у граждан часть жесткого диска компьютера, чтобы хранить там информацию крупных корпоративных клиентов. Для участия нужно было сделать первоначальный взнос — от 125 до 2777 долларов, зато потом на эту сумму начислялся доход до 20% ежемесячно. Впрочем, это всего лишь красивая легенда. Были здесь и элементы сетевого маркетинга: привлекаешь новых участников — продвигаешься по рангам и получаешь бонусы. На скамье подсудимых оказался 25-летний уроженец Пинска. Он развивал проект под руководством кураторов из Украины, а зарегистрирована фирма была в Великобритании. И развивал — еще мягко сказано. Активная реклама в соцсетях, проморолики, яркие офлайн-презентации — за полтора года бурной деятельности парня в пирамиду пришло 108 наших соотечественников, вложив в нее свыше 320 тысяч рублей.





Отыскать подобные проекты в интернете и сейчас не составляет труда. Один из них представляет собой новую разновидность соцсети, которая “собирает в себе большое количество предпринимателей, лидеров, творческих людей, специалистов и просто тех, кто хочет изменить свою жизнь”. Все “денежные” операции — только в криптовалюте. Здесь же встроена партнерская программа. Организаторы не скрывают: 100% денежных средств идет в сеть на распределение между участниками: “для вас открываются возможности формирования глобального интернет-бизнеса с элементами сетевого маркетинга XXI века. Бизнес, который генерирует все ваши действия в справедливый результат”. В обычных соцсетях у проекта несколько групп, насчитывающих по паре тысяч подписчиков. Среди них есть и белорусы.





Отправляю ссылку на сайт Владимиру и интересуюсь, действительно ли из подобных проектов можно выйти с прибылью. Он отвечает:





— Я в таком не участвую и никому не советую. Здесь идет промывка мозгов, новичков засыпают цифрами, заставляют поверить в некую высшую идею. Люди перестают трезво оценивать ситуацию — отдают последние сбережения.





На некоторых сайтах обещают прибыль под 300%. И сперва исправно платят. Этот прием рассчитан на то, чтобы жертва глубже заглотила крючок. Тут же сыплются ленты графиков на сайте, планы выплат, отчеты. Наивные бедолаги реально начинают верить, что финансы инвестируются и они напали на золотую жилу. Убеждают знакомых присоединиться. А потом с выплатами возникают задержки.





Владимир говорит, что есть, впрочем, и те, кто не скрывает, откуда идет прибыль. Например, те же онлайн-игры. К слову, это совсем не новинка. Сергей Мавроди в свое время создал компанию Stock Generation Ltd, имеющую лицензию на организацию азартных игр. Желающим предлагалось зарегистрироваться на специальном сайте и выслать чек на сумму от 50 долларов, эти деньги поступали на баланс клиента. Дальше можно было выбрать одну из 11 “виртуальных компаний”, доходность акций которых зависела от степени риска. Опять же, в правилах было предусмотрено и то, что деньги вовсе могут не вернуть. Но это останавливало далеко не всех.





Владимир говорит, что, если организаторы не нацелены на чистый развод, заработать можно:





— Недавно закрылся проект, который просуществовал чуть более 200 дней. Я туда вложил 100 долларов. Забрал 180 долларов. Если первые вкладчики смогли уйти с прибылью от 50% — хайп удачный.





— Но ведь наверняка куда больше тех, кто деньги потерял.





— Это так. Но если человек полез по наивности за бесплатным сыром — считай, налог на глупость. Нельзя вкладывать по несколько раз в одну и ту же пирамиду. Нужно обходить чистый развод, когда никто никаких выплат не получает. Такого сейчас много.





— И для мошенников это самый выгодный вариант.





— Перед тем как сворачиваться, администратор забирает себе “зарплату”. Чем раскрученнее был проект, тем она больше. Некоторые могут одновременно вести по несколько таких кампаний или, закрыв одну, сразу браться за новую. Сейчас это сделать вообще не проблема — в интернете можно купить готовые хайп-схемы с сайтом и всем необходимым.





Криптовалюты становятся приманкой





Сегодня деятельность хайп-фондов обходится мировой экономике не менее чем в 50 млн долларов в год — такие цифры приводит “Московский комсомолец”. Более того, подобные проекты начинают осваивать новые площадки: теперь это не только сайты и соцсети, но и специальные инвестиционные боты на базе популярных мессенджеров. К примеру, одним из первых хайпов нового типа, заработавшим в Telegram в июне 2016 года, стала Lara with me: пользователям обещали фиксированную доходность в размере 3% от суммы депозита ежедневно, а при привлечении новых пользователей — бонусы. Проект прожил всего несколько месяцев, успев привлечь около 27 млн долларов.





В Китае за три квартала прошлого года было раскрыто почти 6 тысяч финансовых пирамид с общей суммой 4,5 млрд долларов. Помимо социального аспекта, есть и другой нюанс. Вместо того чтобы работать на экономику, эти деньги прокручивались впустую, убежден аналитик исследовательской группы BusinessForecast.by Александр Муха:

— Даже если сравнивать с казино или букмекерскими конторами, последние хотя бы легальны — они работают официально и платят налоги в бюджет страны. Хайп-фонды, как правило, регистрируются в офшорах, и если человек проиграл, деньги выводятся из страны.





Для нас тема борьбы с финансовыми пирамидами весьма актуальна. С начала года в наших судах рассматривались несколько дел, где, так или иначе, был задействован пирамидальный метод распределения наличности. 22-летний уроженец Мозыря обманул почти 900 человек. Вложения в основанную им компанию New Assets Union сулили прибыль от 100 до 300% в месяц. Заработок шел якобы за счет игры на курсовой разнице, ставках на спорт, аренде жилья и поставках товаров из Китая. У проекта было несколько сайтов, группа в соцсетях, проходили семинары в Минске, Гродно и Могилеве. Масштабная рекламная кампания принесла свои плоды: организатору схемы удалось выманить более 760 тысяч белорусских рублей.





Финансовый консультант Аркадий Молчанов объясняет, что мода на ИТ-проекты среди мошенников не случайна:





— Это относительно новый, быстроразвивающийся сектор, где, с одной стороны, даже обыватель может привести пример не одной и не двух историй успеха и быстрых взлетов различных стартапов, а с другой — не все до конца понимают, как работает этот бизнес и что он продает, как устроена технология. Отсюда — доверие к сверхприбыльным предложениям, которые в конце концов оказываются пирамидами.





Неудивительно, что новый виток популярности финансовым пирамидам придало появление криптовалют. Их не только используют в качестве валюты вкладов, но и применяют как средство маскировки развода. Особенно уязвимыми в этом плане оказались ICO: изучив этот рынок, исследователи Wall Street Journal выяснили, что 18,6% из общего количества стартапов, проводящих первичные предложения монет, потенциально могут оказаться мошенническими и уже принесли своим создателям свыше 1 млрд долларов.

Урок распределения наличности





Регистрация в пирамиде у меня прошла без сучка без задоринки. А вот дальше начались проблемы — вложить деньги в проект, имея белорусскую карточку, оказалось непростой задачей. Александр тем временем не унимался — то и дело подгонял и предлагал разные варианты перевода денег. За советом соотечественников отправилась на один из форумов ловцов удачи в пирамидах. Впрочем, результат не очень порадовал: “личка” быстро заполнилась всевозможными выгодными предложениями, а по делу — ничего. Лишь одно сообщение выделялось на фоне остальных. Неравнодушный пользователь написал:





— Бросьте вы это дело! Неужели вы думаете, что на этом действительно можно заработать?! Точно так же люди пытаются обыграть казино. Но оно всегда остается в плюсе.





Сергей Мавроди в свое время преподал хороший урок от жадности, пусть и очень дорогой ценой. Но стоило мошенникам освоить новые способы маскировки, как он забылся. Финансовые мышеловки не просто так продолжают плодиться — на них есть спрос. И если одни осознанно расстаются с деньгами на свой страх и риск, другие по-прежнему действуют из наивности. Можно сколько угодно говорить о том, что мир меняется — появился интернет, криптовалюты, новые финансовые инструменты, — но стоит признать, что это не более чем декорации. Принцип развода остается все тем же: сыграть на алчности и жажде халявы.





КАК ОПРЕДЕЛИТЬ, ЧТО ПЕРЕД ВАМИ СХЕМА ОБМАНА?





• Обещанная доходность существенно выше рыночной.





• Массированная реклама, демонстрация успеха и выплат вкладчикам.





• Отсутствие достоверной, документально подтвержденной информации о финансовом положении организации.





• Нередко невозможно точно определить, чем занимается организация.





МНЕНИЕ





Михаил Дернаковский, генеральный директор консалтинговой компании “Коучинг-центр”, психолог, психотерапевт:





— Участие в финансовой пирамиде сродни азартной игре. Если есть хоть небольшой шанс получить быструю прибыль, люди соглашаются на риск, пусть даже он высок. Есть и другой аспект: ответственность человека за свой доход часто идет в привязке не к своей активности, труду, а к внешним обстоятельствам. Это прослеживается даже в славянской мифологии: нашел волшебный предмет — стал героем. Все упирается в личностные особенности человека, его уровень развития, образование, знания, но многим хочется получить результат, не прилагая усилий. И соблазн легких денег порой столь силен, что здравый смысл отключается. Поэтому финансовые пирамиды до сих пор популярны, и люди, даже осознавая риск, продолжают вкладывать в них деньги. Чтобы не стать жертвой обмана, нужно прежде всего повышать свой уровень знаний и, прежде чем вкладывать финансы, разобраться в основах инвестирования.





КСТАТИ





Проблемой сетевого финансового развода обеспокоены многие государства. Например, Китай объявил о намерении принять дополнительные меры для избавления виртуального пространства от подобных схем. Не бездействуют и наши соседи. В прошлом году в России начали маркировать сайты небанковских финансовых компаний, поднадзорных Банку России. Теперь те из них, сведения о которых есть в государственном реестре, маркируются в поисковой выдаче “Яндекса” специальным знаком. Это дает клиенту уверенность в том, что организация легальна. Кроме того, обсуждался вопрос, чтобы и вовсе блокировать ненадежные сайты. Впрочем, многие хайпы предпочитают использовать зарубежные интернет-ресурсы.





У нас в этом направлении работа тоже ведется. В частности, с 2015 года введена уголовная ответственность за организацию финансовых пирамид — причем речь идет как о привлечении привычных дензнаков, так и электронных денег. Александр Муха считает, что важны также и профилактические меры:





— Зачастую отличить пирамиду от честной компании очень сложно. С этим сталкиваются даже инвесторы, которые вкладывают деньги в стартапы — до конца неясно, окупятся ли вложения. Поэтому очень важно параллельно с усилением контроля вести работу и по повышению финансовой грамотности населения. Финансовый мир становится все более разнообразным, в нем появляются новые инструменты, и важно, чтобы уровень знаний был достаточным для верной оценки рисков. Распоряжаться деньгами нужно осознанно.







