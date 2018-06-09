Цементные заводы будут рассчитываться по китайскому кредиту со спецсчетов

И должны будут открыть "Белорусский цементный завод", "Красносельскстройматериалы" и "Кричевцементношифер». Кроме того, сообщает belmarket.by спецсчета должны открыть и предприятия строительной отрасли, имеющие задолженность перед цементными заводами.

Все расчеты между ними за цемент и другую продукцию должны идти через спецсчета. Средства с них будут направляться на компенсацию потерь бюджета, связанных с обслуживанием китайских кредитов, взятых на модернизацию цементного производства. Кроме того, эти деньги будут использоваться и для уплаты процентов по кредитам, выданным белорусскими банками.