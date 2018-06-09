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Цементные заводы будут рассчитываться по китайскому кредиту со спецсчетов

10.06.2018 16:15 — Разное | Партизан  
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Лукашенко указом №226 от 7 июня предписал вести расчеты с цементными заводами через спецсчета.

И должны будут открыть "Белорусский цементный завод", "Красносельскстройматериалы" и "Кричевцементношифер». Кроме того, сообщает belmarket.by спецсчета должны открыть и предприятия строительной отрасли, имеющие задолженность перед цементными заводами.

 Все расчеты между ними за цемент и другую продукцию должны идти через спецсчета. Средства с них будут направляться на компенсацию потерь бюджета, связанных с обслуживанием китайских кредитов, взятых на модернизацию цементного производства. Кроме того, эти деньги будут использоваться и для уплаты процентов по кредитам, выданным белорусскими банками.

 
 
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Лукашенко указом №226 от 7 июня предписал вести расчеты с цементными заводами через спецсчета.
 
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