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Цементные заводы будут рассчитываться по китайскому кредиту со спецсчетов
Лукашенко указом №226 от 7 июня предписал вести расчеты с цементными заводами через спецсчета.
И должны будут открыть "Белорусский цементный завод", "Красносельскстройматериалы" и "Кричевцементношифер». Кроме того, сообщает
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Лукашенко указом №226 от 7 июня предписал вести расчеты с цементными заводами через спецсчета.
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