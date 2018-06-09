Как выглядят новый храм и дорога на «Чехова». В одной фотографии



Фото: Алесь Достанко

Сроки сдачи этих объектов пока не известны. По крайней мере, планируется, что в этом году.

На храме установлены купола , идут внутренние работы. А на участке улицы уже есть дорожное покрытие, в мае были установлены мачты освещения. Выезд на улицу Магистральную ещё не сделан.

Справка

Храм. Строительство храма преподобного Паисия Святогорца началось в сентябре 2016 года. Здание храма будет представлять собой деревянную трехсрубную, ярусно-осевую композицию, включающую в себя притвор, центральный пятикупольный шатровый объём и алтарь.

Общий размер будущего храма: длина — 26 м, ширина — 15,3 м, высота (центральный купол с крестом) — 28 м. Вместимость храма — 800 человек. Наружные и внутренние стены храма выполнены из деревянного бруса толщиной 240 мм (сосна). Площадь помещения храма, где будут размещаться молящиеся — 181 кв. м, общая площадь — 334,3 кв.м.

Улица. Напомним, что строительство новой транспортной линии началось в прошлом году и темпы её возведения зависят от финансирования

Как писал «Кур'ер» ранее, новая дорога ул. Магистральную и Ивановского. На ней оборудована отдельная зона для пешеходов, отдельная — для велосипедистов.

Протяжённость новой дороги — более 350 метров.

Зоны для велосипедистов и пешеходов разделит «зелёнка», на котором коммунальные службы посадят деревья, кусты и газон. ( На «Чехова» появится велосипедная дорожка. Первая в Слуцке )

По дороге можно будет проехать или пройти вдоль строящегося храма и попасть к автозаправке. Пешеходы и велосипедисты смогут пересечь улицу Магистральную через переход со светофором, установка которого также предусмотрена по проекту.

О том, как будет развиваться эта часть Слуцка мы писали в 2011 году — Развитие микрорайона «Чехова»