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Как выглядят новый храм и дорога на «Чехова». В одной фотографии
10.06.2018 — Разное | Инфа-Курьер
Сроки сдачи этих объектов пока не известны. По крайней мере, планируется, что в этом году.
На храме
Справка
Храм. Строительство храма преподобного Паисия Святогорца началось в сентябре 2016 года. Здание храма будет представлять собой деревянную трехсрубную, ярусно-осевую композицию, включающую в себя притвор, центральный пятикупольный шатровый объём и алтарь.
Общий размер будущего храма: длина — 26 м, ширина — 15,3 м, высота (центральный купол с крестом) — 28 м. Вместимость храма — 800 человек. Наружные и внутренние стены храма выполнены из деревянного бруса толщиной 240 мм (сосна). Площадь помещения храма, где будут размещаться молящиеся — 181 кв. м, общая площадь — 334,3 кв.м.
Улица. Напомним, что строительство новой транспортной линии
Как писал «Кур'ер» ранее, новая дорога ул. Магистральную и Ивановского. На ней оборудована отдельная зона для пешеходов, отдельная — для велосипедистов.
Зоны для велосипедистов и пешеходов разделит «зелёнка», на котором коммунальные службы посадят деревья, кусты и газон. (
По дороге можно будет проехать или пройти вдоль строящегося храма и попасть к автозаправке. Пешеходы и велосипедисты смогут пересечь улицу Магистральную через переход со светофором, установка которого также предусмотрена по проекту.
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