Белорусская легкоатлетка взяла золото на турнире в Стокгольме





Белорусская бегунья Эльвира Герман с тала победительницей в беге на 100 м с барьерами на турнире, который прошел в Стокгольме.

Забег состоялся в ходе национального турнира в преддверии старта "Бриллиантовой лиги" в столице Швеции Стокгольме.

Эльвира Герман пробежала стометровку с результатом 12,74 секунды, опередив Рекенетт Стинкамп из Ямайки и Эфье Боонс из Нидерландов. В В воскресенье вечером состоятся основные старты лиги, в которых выступит рекордсменка Беларуси Алина Талай.