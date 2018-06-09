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Белорусская легкоатлетка взяла золото на турнире в Стокгольме
10.06.2018 17:49 — Разное | Ежедневник
Белорусская бегунья Эльвира Герман с тала победительницей в беге на 100 м с барьерами на турнире, который прошел в Стокгольме.
Забег состоялся в ходе национального турнира в преддверии старта "Бриллиантовой лиги" в столице Швеции Стокгольме.
Эльвира Герман пробежала стометровку с результатом 12,74 секунды, опередив Рекенетт Стинкамп из Ямайки и Эфье Боонс из Нидерландов. В В воскресенье вечером состоятся основные старты лиги, в которых выступит рекордсменка Беларуси Алина Талай.
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Белорусская бегунья Эльвира Герман с тала победительницей в беге на 100 м с барьерами на турнире, который прошел в Стокгольме.
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