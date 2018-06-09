Первый бой Баги на капитанском мостике БАТЭ и динамовское дерби в Бресте. Анонс 11 тур ЧБ по футболу

После паузы, вызванной игрой сборной Беларуси, 11 июня возобновится чемпионат страны по футболу .



После потери четырех очков в двух последних турах и проигрыше в финале Кубка Беларуси, Капский решил встряхнуть БАТЭ и отправил в отставку главного тренера Олега Дулуба, вслед за которым ушли Хомутовский и Грановский. Фото: Александр Какшинский, ФК БАТЭ

Начало этого сезона болельщики запомнят надолго. Когда еще в новейшей истории в первую треть чемпионата в отставку отправляли сразу трех тренеров из топ-клубов? Обычно обходились одним — в минском «Динамо». Но не в этом году! Марек Зуб, Радослав Латал, Олег Дулуб — «Шахтер», брестское «Динамо» и БАТЭ. Впечатляет.

И если в первых двух командах новые главкомы уже успели навести свои порядки, с разным успехом, то новому тренеру БАТЭ с приставкой «и.о.» Алексею Баге, еще предстоит вкусить плоды наставничества. Какими они будут — сладкими или горькими — узнаем в самое ближайшее время.

Безусловным хитом 11 тура станет игра в Бресте 13 июня — динамовское дерби, которое наверняка пройдет при полных трибунах. Уже к этому дню продано более 3000 билетов, а как футбол любят в Бресте мы видели на матче сборной против Венгрии.

Брестчан от минчан, идущих на втором месте, отделяет 11 очков. Пропасть? Как посмотреть. Ведь еще недавно БАТЭ от столичного «Динамо» отделяло целых семь очков, которые растаяли до двух. Команды решают разные турнирные задачи, но мы знаем умение Бреста настраиваться на принципиальные матчи. Ожидаем жару в городе над Бугом.

БАТЭ с новым тренером на «Борисов-Арене» примет «Гомель», а «Шахтер» в Солигорске сыграет против жодинского «Торпедо».

Начнется тур 11 июня двумя играми.

ФК «Смолевичи» — ФК «Городея». 17.45

«Луч» — «Неман». 19.45

Во вторник, 12 июня, пройдут еще три матча.

ФК «Слуцк» — «Днепр». 17.00

ФК «Минск» — «Ислочь». 18.45

ФК «Витебск» — «Торпедо» (Минск). 20.45

Завершится тур хитами в среду, 13 июня.

«Шахтер» — «Торпедо-БелАЗ». 17.00

БАТЭ — ФК «Гомель». 18.45

«Динамо» (Брест) — «Динамо» (Минск). 20.45

Положение в чемпионате перед 11-м туром: