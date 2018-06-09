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​Меган Маркл нарушила правила королевского этикета своим новым нарядом

10.06.2018 18:24 — Разное | ОНТ  
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Супруга принца Гарри – Герцогиня Сассекская Меган – впервые побывала на балконе в Букингемском дворце, позируя для фотографов вместе с членами королевской семьи в честь приёма по случаю официального дня рождения Елизаветы II.

Меган выбрала себе платье, которое не соответствует такому мероприятию. Супруга принца нарушила этикет, появившись на публике с открытыми плечами. Королевский этикет запрещает это.

Тем не менее свадебное платье Меган от Givenchy также было с открытыми плечами, похоже, этот стиль – фаворит новой герцогини.

 
 
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Меган выбрала себе платье, которое не соответствует королевскому приёму.
 
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