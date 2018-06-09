|
Меган Маркл нарушила правила королевского этикета своим новым нарядом
Супруга принца Гарри – Герцогиня Сассекская Меган – впервые побывала на балконе в Букингемском дворце, позируя для фотографов вместе с членами королевской семьи в честь приёма по случаю официального дня рождения Елизаветы II.
Меган выбрала себе платье, которое не соответствует такому мероприятию. Супруга принца нарушила этикет, появившись на публике с открытыми плечами. Королевский этикет запрещает это.
Тем не менее свадебное платье Меган от Givenchy также было с открытыми плечами, похоже, этот стиль – фаворит новой герцогини.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Меган выбрала себе платье, которое не соответствует королевскому приёму.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)