​Меган Маркл нарушила правила королевского этикета своим новым нарядом

Супруга принца Гарри – Герцогиня Сассекская Меган – впервые побывала на балконе в Букингемском дворце, позируя для фотографов вместе с членами королевской семьи в честь приёма по случаю официального дня рождения Елизаветы II.

Меган выбрала себе платье, которое не соответствует такому мероприятию. Супруга принца нарушила этикет, появившись на публике с открытыми плечами. Королевский этикет запрещает это.

Тем не менее свадебное платье Меган от Givenchy также было с открытыми плечами, похоже, этот стиль – фаворит новой герцогини.