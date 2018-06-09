Реставрацию синагоги XIX века ведут в Бобруйске

Работы по реставрации синагоги XIX века – или, как ее еще называют, синагоги мясников - проводятся в Бобруйске.

Осуществляются они в рамках проекта "Старая синагога – исторический музей", сообщает mogilevnews.by .

"Неподалеку происходил кошерный забой скота. Мясники – люди состоятельные, поэтому их синагога отличалась красотой и величием. Она считалась литвацко-ортодоксальной. При строительстве использовалась шатровая архитектура, пришедшая к нам из Европы", - рассказывает председатель местной городской еврейской общины Олег Красный.

"Часто пишут, что синагога мясников была разрушена во время войны. Не правда! В действительности эти развалины – настоящий символ людского вандализма. Здание оставалось в целости и сохранности и после 1945 года. Позднее использовалось как мельница, Дом культуры и даже гараж ДОСААФа. Когда же его закрыли, народ растащил все буквально по кирпичикам", - продолжил О.Красный.

Планируется, что реализован проект по благоустройству территории и реставрации останков синагоги будет к 1 сентября нынешнего года (а точнее 31 августа: ведь первый день грядущей осени выпадает на субботу - шаббат. В крайнем случае открытие объекта может состояться на Рош ха-Шана, еврейский Новый год, который на этот раз празднуется 10 сентября).

К этому времени остатки стен синагоги мясников будут укреплены и очищены (сейчас рабочие выбирают оттуда новодельный кирпич, докладывают старый, сшивают металлом трещины). Появится крыша, чтобы не допустить дальнейшего разрушения конструкции от воздействия осадков. Есть вероятность, что большие стрельчатые окна украсят витражами. Снаружи будет создаваться впечатление, что в синагоге идет служба, там молятся; изнутри же перед взглядами посетителей раскинется уличная панорама. Однако решение по подобному декорированию пока находится в стадии обсуждения: если весь объект можно защитить – обнести, как и запланировано, кованым забором, то обезопасить находящиеся на приличной высоте окна не получится.

Появятся здесь таблички со сведениями об истории еврейской общины Бобруйска, о выдающихся евреях-уроженцах города. Имена тех, кто вложил деньги в проект либо лично принимал в нем участие, тоже обязательно будут указаны либо по периметру восстановленной стены, либо рядом с ней. Зону отдыха озеленят, обустроят пешеходные дорожки, установят ажурные беседки, подсветку и освещение.

До войны в Бобруйске функционировало 42 синагоги, причем различной "цеховой" принадлежности (для портных, кожевников и так далее).