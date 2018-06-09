​Американская учительница завещала 1 млн долларов детям с особенностями развития

Учительница Женевьева Виа Кава из США завещала свои сбережения (а это $1 млн) на создание фонда для оказания помощи детям с особенностями психофизического развития, которые захотят получить высшее образование.

Женевьева Виа Кава умерла семь лет назад, но последнюю волю учительницы обнародовали только сейчас, когда создали благотворительный фонд. Сумма в $1 млн была завещана управлению государственных школ города Дюмонт (штат Нью-Джерси).

Ежегодно один студент будет получать грант в $25 тыс. для оплаты обучения в вузе. Выплаты начнутся уже со следующего учебного года.

Женщина работала учителем в школе с детьми с особенностями развития в Нью-Джерси. Она всю жизнь собирала деньги. Покупала мало одежды и даже пеерстала ездить в отпуск, когда умер её муж. Детей у неё нет.