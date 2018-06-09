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В Грузии из выброшенных на свалку яиц вылупились цыплята

10.06.2018 17:21 — Разное | СТВ  
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Новости Грузии. В городе Марниули из выброшенных на свалку яиц вылупились цыплята.  

Как сообщает Netgazeti, сотрудники городской птицефабрики выкинули на свалку куриные яйца. Предполагалось, что они были испорчены.  

Вскоре из яиц вылупились цыплята, которые начали повсюду бегать, а местные жители не упустили возможность снять птенцов на видео.  

Позже стало известно, что люди забирают цыплят к себе домой, чтобы птенцы не погибли или не были съедены хищниками.  

Весной 2018 года семейная пара из Дятлово рассказала, как выходила лебедя. 

Лебедь пришёл к супругам с повреждённым крылом и травмированной лапой – здесь подробнее.  

 
 
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Новости Грузии. В городе Марниули из выброшенных на свалку яиц вылупились цыплята.   Как сообщает Netgazeti, сотрудники городской птицефабрики выкинули на свалку...
 
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