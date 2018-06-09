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В Грузии из выброшенных на свалку яиц вылупились цыплята
Новости Грузии. В городе Марниули из выброшенных на свалку яиц вылупились цыплята.
Как
Вскоре из яиц вылупились цыплята, которые начали повсюду бегать, а местные жители не упустили возможность снять птенцов на видео.
Позже стало известно, что люди забирают цыплят к себе домой, чтобы птенцы не погибли или не были съедены хищниками.
Весной 2018 года семейная пара из Дятлово рассказала, как выходила лебедя.
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Новости Грузии. В городе Марниули из выброшенных на свалку яиц вылупились цыплята. Как сообщает Netgazeti, сотрудники городской птицефабрики выкинули на свалку...
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