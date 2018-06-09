В Гурчинах – Эйфелева башня, в Романовцах – пальмы





На что только ни способны уроженцы Свислочского района, благоустраивая родительские дома в деревнях!

Несколько лет назад нам посчастливилось побывать в гостях у семьи Овсейко из Гурчинов. Супруги на малую родину главы семьи переехали из Волковыска. За несколько лет не просто здесь обосновались, а благоустроили подворье так, что глаз не отвести. Зимой двор семьи Овсейко выделяется светящейся Эйфелевой башней, летом – искусственными прудами с фонтаном и мини-музеем под открытым небом.



В летний период оживает подворье и жительницы Романовцев Марии Шмыги. К сожалению, в последнее время Мария Александровна в силу преклонного возраста и самочувствия не может самостоятельно ухаживать за двором, поэтому обязанности по его благоустройству взяли на себя дети.

Нам удалось встретиться только с сыном хозяйки, Александром, который приехал на малую родину на время отпуска из Минска.



– То, что вы называете красотой, создавалось нашими с сестрой руками, – рассказывает Александр. – Как видите, мы не тратим на благоустройство больших денег, в ход пускаем вторичное сырье, подручные материалы, старые игрушки, не нужные в городских квартирах вещи.



А ведь хозяин действительно прав. Порой на свалку попадают вещи, которые могли бы послужить не по своему прямому назначению. Тому пример искусственные ели, пляжный зонт, яркие игрушки, разместившиеся на приусадебном участке. Казалось бы, по отдельности – старые вещи, а вместе – композиция.



Чего только нет на подворье высокой санитарной культуры! Птицы, звери, зоны для отдыха, навесы от солнца, выкрашенный в яркие краски дом, а завершают картину композиции из пробок, цветов и настенных часов. Но, пожалуй, самыми интересными объектами этого дворика являются пальмовое деревце из пластиковых бутылок и пара, спрятавшаяся от жары под зонтом.



По открывшейся нашему взору картине можно смело судить, что здесь проживают креативные люди, которые ценят труд и с большим уважением относятся к малой родине. Такое подворье радует глаз не только односельчан, но и туристов, следующих в Беловежскую пущу.

Елена КЕДИК.

Фото автора.