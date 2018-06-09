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Пожар на заводе BMW в Германии: есть пострадавшие
Три человека пострадали во время пожара в воскресенье, 10 июня, на заводе BMW в Баварии (Германия).
К пожару на заводе известного автоконцерна в немецком Ландсхуте привело возгорание продуктов с содержанием магния в одном из помещений. По предварительной информации, они загорелись из-за перегрева одной из машин для литья.
Из-за пожара некоторое время было приостановлено железнодорожное сообщение между Ландсхутом и городом Верт-ан-дер-Изар.
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Три человека пострадали во время пожара 10 июня на заводе BMW в Баварии.
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