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17 июня состоится традиционный День отца в Бресте - "Бацькоўскі фэст 2018"

10.06.2018 18:58 — Разное | Виртуальный Брест  
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День отца отмечается уже более 100 лет в 58 странах мира. Не смотря на то, что в Беларуси этот праздник до сих пор еще не является официальным, внимание к нему не ослабевает как со стороны негосударственных общественных объединений, так и различных государственных структур, учреждений, организаций и частных предприятий нашего города. 

17 июня состоится традиционный День отца в Бресте - "Бацькоўскі фэст 2018"

Международный День отца по инициативе интернет - проекта "Действие!" (в последующем Брестское городское молодежное общественное объединение «Наследие») с 2009 года в том числе обозначен и в нашем городе, в Бресте. С 2011 года в тесном сотрудничестве с Территориальным центром социального обслуживания населения Московского района г. Бреста главный отцовский праздник года приобрел более весомый статус, с 2013 прославляя осознанное отцовство мероприятие преобразилось в полноценный Фестиваль - «Бацькоўскі фэст». 

17 июня состоится традиционный День отца в Бресте - "Бацькоўскі фэст 2018"

17 июня состоится традиционный День отца в Бресте - "Бацькоўскі фэст 2018"

17 июня состоится традиционный День отца в Бресте - "Бацькоўскі фэст 2018"

Задача «Бацькоўскага фэста» - не только увеличить количество времени, проводимого папами с ребенком, но и улучшить качество этого досуга, помочь развитию ребенка и отношений в семье. Папы и дети примут участие в интерактивных развлечениях на площадках фестиваля и расширят кругозор, узнают о новых профессиях и технологиях, возможностях развития творческих способностей детей в легкой игровой форме. 

В обширной фестивальной программе - выступление военного оркестра внутренних войск МВД РБ под управлением капитана Сергея Бортновского, в рамках мероприятия планируется теперь уже ставший традицией «Папа-парад»! 

17 июня состоится традиционный День отца в Бресте - "Бацькоўскі фэст 2018"

17 июня состоится традиционный День отца в Бресте - "Бацькоўскі фэст 2018"

17 июня состоится традиционный День отца в Бресте - "Бацькоўскі фэст 2018"
В рамках мероприятия, на «презентационных площадках» нам предстоит встретиться с доблестными спасателями МЧС, с отважными сотрудниками правоохранительных органов, представителями Госавтоинспекции, которые приготовили для пап с детишками интересные и занимательные конкурсы, воинами 38-ой отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады сил специальных операций а так же бдительными сотрудниками Департамента охраны вместе со своими четвероногими помощниками. 

Широкая концертная программа с выступлением как юных исполнителей и танцевальных коллективов, так и достаточно известных артистов. Как и прежде, изюминкой развлекательной части станет танцевальный флешмоб «Танцуем с папой». В этом году формат концерта расширен, с 16:00 стартует второй блок с участием известной брестской рок-группы "СРАЗУ МАЙ")) 

17 июня состоится традиционный День отца в Бресте - "Бацькоўскі фэст 2018"

Развлекательная программа с широким перечнем игровых зон для детей и родителей, в том числе выездные аттракционы. Катание на лошадях от Конного клуба "АИР". Гигантская панда Дим-Димыч! Более 10 интерактивных площадок фестиваля, организованных партнерами мероприятия, различными образовательными, развлекательными центрами города с участием Центра молодежного творчества и Центра дополнительного образования детей и молодежи г. Бреста которые представят отдельные направления работы с детьми и молодежью. Ожидаются представители городского ремесленного сообщества. 

Организаторами предусмотрена возможность для посещения фестиваля детьми из социальных учреждений, а также инвалидов-колясочников и детей с психофизическими нарушениями. Двери фестиваля широко откроются в том числе и для них - дети смогут свободно посетить все площадки и принять участие во всех активных зонах фестиваля совместно с известными спортсменами, артистами, сфотографироваться со знаменитостями, поучаствовать в конкурсах, квестах и получить призы и подарки. В этом году организаторы подготовили обновленную и еще более интересную программу. Детей и родителей ждут новые тематические секции. 

Организаторы семейного праздника «Бацькоўскі фэст» являются: Территориальный центр социального обслуживания населения Московского района г. Бреста совместно с Брестским городским молодежным общественным объединением "Наследие" при активном участии Брестского областного центра олимпийского резерва по гребле с поддержкой администрации Московского района г. Бреста. Действенную помощь в организации концертной части мероприятия оказывает творческий центр "ART PIPPER", музыкальное оборудование предоставлено Центром культуры и досуга брестского микрорайона «Южный». 

Традиционное мероприятие в нашем городе состоится в воскресенье, 17-го июня. Начало мероприятия с 11:00 и до 17:00. 

В качестве почетных гостей приглашены отцы в одиночку воспитывающие детей, многодетные семьи в том числе учебно-воспитательный проект «Детский квартал на Васнецова», который объединяет пять домов семейного типа в городе Бресте с презентацией нового проекта. Нас ожидает в этом году множество сюрпризов. 

Ждем вас, друзья! ))

Более подробно в событии в ВК - День отца в Бресте 2018

17 июня состоится традиционный День отца в Бресте - "Бацькоўскі фэст 2018"

 
Теги: Брест
 
 
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День отца отмечается уже более 100 лет в 58 странах мира. Не смотря на то, что в Беларуси этот праздник до сих пор еще не является официальным, внимание к нему не...
 
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