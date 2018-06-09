​Белоруска Эльвира Герман завоевала золото в беге на 100 м с барьерами на турнире в Стокгольме

Время белорусской бегуньи – 12,74 сек. Второй стала спортсменка из Ямайки. Третье место – у Нидерландов.

Забег состоялся в ходе национального турнира в преддверии старта «Бриллиантовой лиги» в столице Швеции.

Сегодня вечером в беге на 100 м с барьерами выступит рекордсменка Беларуси Алина Талай.