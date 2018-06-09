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Конкурс игры и игрушки «На аблоках дзяцінства» прошел в Солигорске

10.06.2018 — Разное | Soligorsk News  
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4 июня 2018 17:13 1266

Конкурс игры и игрушки «На аблоках дзяцінства» прошел в Солигорске.

Автор: Эдуард Кидяев. Фото: Эдуард Кидяев.

Раз в три года в Минской области проходит региональный праздник, который приурочен ко Дню защиты детей и призван показать, как в различных учреждениях дополнительного образования области ребятам прививается любовь в родному, народному. И как из маленьких детишек, заинтересованных в народном творчестве, в фольклорных песнях и играх, в умении что-то смастерить своими руками – постепенно вырастают мастера. Праздник-конкурс проводился в шестой раз, значит, и сам уже – добрая традиция Минщины.

Конкурс игры и игрушки «На аблоках дзяцінства» прошел в Солигорске

Солигорск принимал на конкурс участников в возрасте от 7 до 17 лет из Логойского, Червенского, Дзержинского, Борисовского, Клецкого, Столбцовского, Вилейского и других районов Минщины. Парк Четырех стихий превратился в настоящий город мастеров. Только не совсем еще настоящих, а тех, которые только учатся, но у них, между тем, прекрасно получается.

Конкурс игры и игрушки «На аблоках дзяцінства» прошел в Солигорске
Конкурс игры и игрушки «На аблоках дзяцінства» прошел в Солигорске
Конкурс игры и игрушки «На аблоках дзяцінства» прошел в Солигорске

Изделия из лозы, глины, соломки, мягкие игрушки, сделанные вручную, тканые украшения…

Конкурс игры и игрушки «На аблоках дзяцінства» прошел в Солигорске
Конкурс игры и игрушки «На аблоках дзяцінства» прошел в Солигорске
Конкурс игры и игрушки «На аблоках дзяцінства» прошел в Солигорске

А еще песни, народные танцы, выступления театральных коллективов. Атмосфера невероятная – сочетание молодости, задора – и того, что было у наших предков, и что юные таланты, несомненно, сохранят.

Конкурс игры и игрушки «На аблоках дзяцінства» прошел в Солигорске
Конкурс игры и игрушки «На аблоках дзяцінства» прошел в Солигорске
Конкурс игры и игрушки «На аблоках дзяцінства» прошел в Солигорске

Конечно же, в парке Четырех стихий в этот день можно было увидеть наших талантливых солигорских мастеров, руководителей детских народных коллективов Центра творчества детей и молодежи – Николая Протасеню, Валентину Кучинскую, Раису Романеню, представителей центра ремесел из Старобина, увлеченных соломоплетением ребят из Долгого. А вдвойне приятно, что имена солигорских детишек – среди победителей.

Конкурс игры и игрушки «На аблоках дзяцінства» прошел в Солигорске
Конкурс игры и игрушки «На аблоках дзяцінства» прошел в Солигорске
Конкурс игры и игрушки «На аблоках дзяцінства» прошел в Солигорске
Конкурс игры и игрушки «На аблоках дзяцінства» прошел в Солигорске
Конкурс игры и игрушки «На аблоках дзяцінства» прошел в Солигорске
Конкурс игры и игрушки «На аблоках дзяцінства» прошел в Солигорске
Конкурс игры и игрушки «На аблоках дзяцінства» прошел в Солигорске

Так, из наших юных мастеров лауреатами стали: в номинации «Мягкая игрушка» — Анастасия Стешиц, в номинации «За лучшую домашнюю коллекцию» — Евгений Чайковский,в номинации «Соломенное чудо» — Ульяна Белицкая. Диплом 1-ой степени в номинации «Мягкая игрушка» у Полины Махвиени.

Конкурс игры и игрушки «На аблоках дзяцінства» прошел в Солигорске
Конкурс игры и игрушки «На аблоках дзяцінства» прошел в Солигорске
Конкурс игры и игрушки «На аблоках дзяцінства» прошел в Солигорске

Кстати сказать, праздник стал событием не только для самих участников. Многие солигорчане гуляли в детьми по парку, смотрели концерт, проводящийся в рамках конкурса. И имели возможность оценить выставку и сами попробовать сделать необычную игрушку. Прекрасно, что такой конкурс, который призван сохранить духовное наследие наших предков, проходит массово и интересно. И что это происходит именно в нашем городе!

Автор статьи: Светлана АРХИПОВА. Фото — Эдуард Кидяев.

©Информационный отдел
"Солигорск - Новости"
 
 
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4 июня 2018 17:13 1266 Конкурс игры и игрушки «На аблоках дзяцінства» прошел в...
 
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