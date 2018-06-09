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Рафаэль Надаль в 11-й раз выиграл "Ролан Гаррос"
Испанский теннисист Рафаэль Надаль выиграл в финале «Ролан Гаррос» у австрийца Доминика Тима — 6:4, 6:3, 6:2.
Таким образом, Надаль обновил свой собственный рекорд, выиграв этот турнир в 11-й раз.
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Испанский теннисист Рафаэль Надаль выиграл в финале "Ролан Гаррос" у австрийца Доминика Тима - 6:4, 6:3, 6:2.
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