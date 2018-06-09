ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Видеофакт: Роналду рассмешили русские традиции

10.06.2018 18:48 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A
Сборная Португалии прилетела в Москву для участия в чемпионате мира по футболу.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Lenta.ru, на подмосковной базе «Кратово» команду встретила девушка в традиционном русском наряде, которая предложила футболистам отведать каравай.

Под песню «Подмосковные вечера» одним из первых хлеб с солью попробовал нападающий мадридского «Реала» Криштиану Роналду. После этого футболист повернулся к товарищам по команде и начал смеяться.


 
 
Ссылка на источник 36
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сборная Португалии прилетела в Москву для участия в чемпионате мира по футболу.
 
Новости дня
Новости разные
 
Найдены три двойника Земли
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

09.06.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Новолукомля
Голас Сененшчыны
Газета Авангард
Лоевский край
Петрыкаускiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Радзiма
10.06.2018
Mir24.TV Belarus
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Двинская правда (Верхнедвинск)
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Ивьевский край
Полымя
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Единство
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Soligorsk News
Прамень
Горецкий вестник
Голас Касцюкоушчыны

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика