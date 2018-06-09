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Видеофакт: Роналду рассмешили русские традиции
Сборная Португалии прилетела в Москву для участия в чемпионате мира по футболу.
Как передает
Под песню «Подмосковные вечера» одним из первых хлеб с солью попробовал нападающий мадридского «Реала» Криштиану Роналду. После этого футболист повернулся к товарищам по команде и начал смеяться.
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Сборная Португалии прилетела в Москву для участия в чемпионате мира по футболу.
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