Найдены три двойника Земли

Oxu.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает arXiv.org. Как передаетсо ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает arXiv.org.





Исследователи обнаружили две системы. Первая включает звезду K2-239, являющуюся красным карликом и удаленную от Солнца на 160 световых лет. Вокруг нее вращается три скалистые планеты размером с Землю. Период обращения этих небесных тел вокруг K2-239 составляет от 5,2 до 10,1 дней.





У другого красного карлика – K2-240 – имеются две суперземли, каждая из которых в диаметре превышает Землю в два раза. Температура поверхности у обеих звезд в два раза меньше солнечной, однако планеты подвергаются воздействию интенсивной радиации, поскольку располагаются близко к светилам.



