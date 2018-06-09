Принц Гарри принял участие в ифтаре

Oxu.Az со ссылкой на IslamNews, во время прочтения азана настало время ифтара. Как передаетсо ссылкой на IslamNews, во время прочтения азана настало время ифтара.













Гарри начал трапезу с финика и внимательно слушал своего гида, которая рассказывала о Рамадане.





«Рамадан – это время для отдыха, для общения со своей семьей и друзьями и для поддержки тех, кто менее удачлив. Для нас большая честь, что принц Гарри смог присоединиться к нашему ифтару», – сказал директор мусульманского общественного центра Jamiyah Singapore Мухаммад Рафиаддин Исмаил принимавший гостя из Великобритании.





Мусульмане выразили свои соболезнования семьям жертв теракта в Лондоне.





«Пусть мир и гармония будут во всем мире», – со своей стороны отметил Гарри.



