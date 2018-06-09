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Принц Гарри принял участие в ифтаре
По прибытии в Сингапур принц Гарри провел с мусульманами ифтар.
Как передает
Гарри начал трапезу с финика и внимательно слушал своего гида, которая рассказывала о Рамадане.
«Рамадан – это время для отдыха, для общения со своей семьей и друзьями и для поддержки тех, кто менее удачлив. Для нас большая честь, что принц Гарри смог присоединиться к нашему ифтару», – сказал директор мусульманского общественного центра Jamiyah Singapore Мухаммад Рафиаддин Исмаил принимавший гостя из Великобритании.
Мусульмане выразили свои соболезнования семьям жертв теракта в Лондоне.
«Пусть мир и гармония будут во всем мире», – со своей стороны отметил Гарри.
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По прибытии в Сингапур принц Гарри провел с мусульманами ифтар.
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