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Принц Гарри принял участие в ифтаре

10.06.2018 18:36 — Разное | Партизан  
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По прибытии в Сингапур принц Гарри провел с мусульманами ифтар.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на IslamNews, во время прочтения азана настало время ифтара.



Гарри начал трапезу с финика и внимательно слушал своего гида, которая рассказывала о Рамадане.

«Рамадан – это время для отдыха, для общения со своей семьей и друзьями и для поддержки тех, кто менее удачлив. Для нас большая честь, что принц Гарри смог присоединиться к нашему ифтару», – сказал директор мусульманского общественного центра Jamiyah Singapore Мухаммад Рафиаддин Исмаил принимавший гостя из Великобритании.

Мусульмане выразили свои соболезнования семьям жертв теракта в Лондоне.

«Пусть мир и гармония будут во всем мире», – со своей стороны отметил Гарри.


 
 
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По прибытии в Сингапур принц Гарри провел с мусульманами ифтар.
 
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