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В Австрии закрывают мечети и высылают имамов. Мусульмане обращаются в суд

10.06.2018 17:39 — Разное | Партизан  
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Лидер австрийского сообщества мусульман IGGÖ Ибрагим Олгун заявил, что его организация будет юридически оспаривать решение правительства о закрытии семи мечетей и высылке по меньшей мере 40 имамов.

В Австрии закрывают мечети и высылают имамов. Мусульмане обращаются в суд
GETTY IMAGES
В заявлении Олгуна говорится, что закрытие мечетей - радикальное решение, которое не может быть основано на догадках.

По его словам, сообщает Би-би-си, национальная мусульманская организация не была заранее проинформирована о прекращении работы мечетей, власти не сообщили и о причинах такого решения.

Олгун также заявил, что неожиданное заявление правительства в последнюю пятницу Рамадана - "оскорбление всех мусульман в Австрии".

Ранее австрийские власти утверждали, что сотрудничали с IGGÖ для идентификации мечетей и имамов, которых подозревают в сочувствии радикалам и националистам.

О решении закрыть семь мечетей, получающих финансирование из-за рубежа, и депортации имамов, подозреваемых в связях с турецкими националистами, австрийские власти объявили в пятницу.

Вена объяснила такое решение необходимостью подавления "политического ислама" и борьбой с турецким национализмом.

Австрийские власти заявили, что изучают биографию 60 из 260 имамов, 40 из которых состоят в мусульманской группе ATIB, близкой к турецкому правительству.

Администрация президента Турции Реджепа Эрдогана назвала действия Вены "исламофобскими, расистскими и дискриминационными".

"Меры, предпринимаемые австрийским премьер-министром, ведут мир, я боюсь, к войне креста и полумесяца", - цитирует Франс пресс заявление Эрдогана в субботу вечером.

Почему это произошло?
Австрийские власти действуют на основании закона о запрете иностранного финансирования, вступившего в силу в 2015 году. Он затрагивает в том числе религиозные организации, получающие деньги из-за рубежа.

В апреле этого года в СМИ появились фотографии детей в турецкой военной форме, обыгрывающих в венской мечети Дарданелльскую операцию. Это была попытка Уинстона Черчилля завоевать Константинополь в ходе Первой мировой войны в 1915 году, она закончилась победой турок.

Как писали австрийские издания, дети играли мертвых и были накрыты турецкими флагами.

Одна из закрываемых мечетей связана с турецкой ультранационалистической организацией "Серые волки". Остальные шесть принадлежат Арабскому религиозному сообществу: три из них находятся в Вене, две - в Верхней Австрии и одна - в Каринтии.

Отношения Австрии и Турции
Одной из главных тем предвыборной кампании нового канцлера Австрии Себастиана Курца был ислам и встревоженность австрийцев по поводу иммиграции и интеграции мусульман.

Его консервативная Австрийская народная партия сформировала коалицию с ультраправой Партией свободы.

Курц хочет положить конец переговорам о включении Турции в Евросоюз, что вызывает у президента Эрдогана крайне негативную реакцию.

Кроме Австрии, ограничить иммиграцию мусульман в Европу хотят Венгрия, Словакия, Чехия и Польша. Из-за этого у этих стран происходят трения с Германией, которая в 2015 году приняла около миллиона беженцев из преимущественно мусульманских стран.

В мае 2017 года Турция наложила вето на сотрудничество НАТО с Австрией. В результате этого Вена не сможет сотрудничать в военной сфере еще с 41 страной. Турция - ключевой игрок в НАТО.


 
 
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Лидер австрийского сообщества мусульман IGGÖ Ибрагим Олгун заявил, что его организация будет юридически оспаривать решение правительства о закрытии семи мечетей и...
 
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