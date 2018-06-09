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Белорусские гандболисты сыграли вничью с Австрией в квалификации к ЧМ-2019

10.06.2018 19:15 — Разное | Tut.by  
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Сборная Беларуси по гандболу сыграла вничью с австрийцами в первом матче плей-офф квалификации к чемпионату мира-2019 — 28:28.


Фото: twitter.com/EHFEURO

Букмекеры считали белорусов фаворитами поединка, но австрийцы навязали команде Юрия Шевцова серьезную борьбу. Более того, за две минуты до конца игры они вели 27:25, но Беларусь все же смогла отыграться в самой концовке поединка.

Беларусь: Мацкевич, Солдатенко; Бровко (2), Бабичев, Шилович (5), Пуховский (7), Рутенко (2), Никуленков, Карвацкий, Юринок (1), Баранов (3), Подшивалов (2), Королек (5), Титов, Бохан, Гайдученко (1).

Австрия: Бауэр, Пилипович; А. Херманн (2), Божович (2), Фриммель, Клопчич (3), Живкович (3), Цайнер (2), Йелинек (1), Билык (7), Вагнер (4), Брег, Хербургер, Сантос (3), Нойхольд, Кирвелявичюс.

Ответная встреча этих команд пройдет 13 июня в Австрии.

 
 
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Сборная Беларуси по гандболу сыграла вничью с австрийцами в первом матче плей-офф квалификации к чемпионату мира-2019 - 28:28.
 
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