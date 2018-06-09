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Беларусу, осужденному по 328 статье, уменьшили срок с десяти до шести лет

10.06.2018 19:00 — Разное | KYKY  
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Сегодня нам в редакцию написала девушка Ольга, которая рассказала довольно удивительную для нашей страны историю, мы не могли не поделиться с вами. 

В ноябре 2017 года мужа Ольги вместе с его знакомым задержали. При себе у супруга девушки нашли 12 грамм марихуаны и две психотропные таблетки. У его приятеля тоже нашли препарат на основе канабиса. По словам Ольги, на допросе знакомого принуждали дать показания о том, что марихуану ему передал ее муж. В итоге Пинский суд осудил супруга девушки по части 3 статьи 328 «Распространение наркотиков» и назначили наказание десять лет тюрьмы. 
    
Супруги подали жалобу и, спустя два месяца, в Бресте состоялся апелляционный суд: наказание ее мужу было изменено с десяти лет особого режима тюрьмы до шести лет строгого заключения. 

«Очень странно радоваться тому, что вместо десяти лет мой муж проведет в заключении шесть лет. Но наконец-таки справедливость восторжествовала», – подытожила Ольга. 

 
Теги: Брест
 
 
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Сегодня нам в редакцию написала девушка Ольга, которая рассказала довольно удивительную для нашей страны историю, мы не могли не поделиться с вами.  В ноябре 2017...
 
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