По центру Лондона проехались сотни голых велосипедистов. Как это было в Instagram

Сегодня, 10 июня, в мире завершили очередной World Naked Bike Ride – массовый международный велопробег без одежды. Активный праздник человеческого тела впервые прошел в 2004 году. Тогда его участники раздевались и протестовали против зависимости человечества от нефтепродуктов. С годами фокус акции сместился на проповедование здорового жизни и велоспорта.

Сегодня голые люди на велосипедах (и не только: некоторые были на роликах и скейтах) прокатились по центру Лондона, Сиднея и Токио. Активисты из Лондона говорят про праздник: «Это весело, легально и делает мир лучшим местом для всех. Поездка демонстрирует уязвимость велосипедистов и является протестом против культуры автомобилей». Смотрим, как это было:

Публикация от David Barker (@dabpikz) 9 Июн 2018 в 3:15 PDT

Публикация от Max Carey (@maxrileycarey) 10 Июн 2018 в 5:38 PDT

Публикация от Sofia (@miss_v_darling) 10 Июн 2018 в 4:16 PDT

Публикация от Joe Jones (@joey_manic) 9 Июн 2018 в 7:09 PDT

Публикация от Duke Lin (@dukelinnn) 9 Июн 2018 в 6:21 PDT

Публикация от Jonatas Moutinho (@jonatasphotography) 9 Июн 2018 в 11:27 PDT

Публикация от Mr. G (@photographybymrg) 9 Июн 2018 в 11:38 PDT

Публикация от チチワワワ (@chichiwawawa) 10 Июн 2018 в 6:38 PDT

Публикация от Tarryn (@gone_searching) 10 Июн 2018 в 3:18 PDT

Публикация от Chrissy (@chrissy28_) 10 Июн 2018 в 12:01 PDT

Публикация от TSL (@trudyslewis) 10 Июн 2018 в 3:03 PDT

Публикация от Emagto (@emagto.ca) 9 Июн 2018 в 11:33 PDT

Публикация от Guillermo G. (@memo_gd7) 9 Июн 2018 в 4:45 PDT