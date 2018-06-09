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По центру Лондона проехались сотни голых велосипедистов. Как это было в Instagram

10.06.2018 18:33 — Разное | KYKY  
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Сегодня, 10 июня, в мире завершили очередной World Naked Bike Ride – массовый международный велопробег без одежды. Активный праздник человеческого тела впервые прошел в 2004 году. Тогда его участники раздевались и протестовали против зависимости человечества от нефтепродуктов. С годами фокус акции сместился на проповедование здорового жизни и велоспорта. 

Сегодня голые люди на велосипедах (и не только: некоторые были на роликах и скейтах) прокатились по центру Лондона, Сиднея и Токио. Активисты из Лондона говорят про праздник: «Это весело, легально и делает мир лучшим местом для всех. Поездка демонстрирует уязвимость велосипедистов и является протестом против культуры автомобилей». Смотрим, как это было: 

 

Публикация от Chrissy (@chrissy28_)

 

Публикация от TSL (@trudyslewis)

 

Публикация от Emagto (@emagto.ca)

 

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Сегодня, 10 июня, в мире завершили очередной World Naked Bike Ride – массовый международный велопробег без одежды. Активный праздник человеческого тела впервые прошел в 2004...
 
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