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По центру Лондона проехались сотни голых велосипедистов. Как это было в Instagram
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Сегодня, 10 июня, в мире завершили очередной World Naked Bike Ride – массовый международный велопробег без одежды. Активный праздник человеческого тела впервые прошел в 2004 году. Тогда его участники раздевались и протестовали против зависимости человечества от нефтепродуктов. С годами фокус акции сместился на проповедование здорового жизни и велоспорта.
Сегодня голые люди на велосипедах (и не только: некоторые были на роликах и скейтах) прокатились по центру Лондона, Сиднея и Токио. Активисты из Лондона говорят про праздник: «Это весело, легально и делает мир лучшим местом для всех. Поездка демонстрирует уязвимость велосипедистов и является протестом против культуры автомобилей». Смотрим, как это было:
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