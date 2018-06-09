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​Футболист спас ударом ноги журналистку

10.06.2018 19:42 — Разное | ОНТ  
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Польский футболист Михал Паздан благодаря своей молниеносной реакции спас журналистку, которая брала у него интервью. Инцидент произошёл в Польше. Защитник клуба «Легия» и национальной сборной Польши во время беседы заметил падавший на журналистку софит, моментально выставил ногу и отшвырнул осветительный прибор, тем самым он спас девушку.

Видео появилось на YouTube с заголовком «Кунг-фу Паздан».

Футболист при этом остался абсолютно невозмутимым, в то время как журналистке понадобилось время, чтобы прийти в себя.

 
 
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Польский футболист Михал Паздан благодаря своей молниеносной реакции спас журналистку, которая брала у него интервью.
 
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