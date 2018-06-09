​Футболист спас ударом ноги журналистку

Все эфирные видеоматериалы в любое время доступны

на нашем YouTube-канале . Подписывайтесь, это абсолютно бесплатно!



Польский футболист Михал Паздан благодаря своей молниеносной реакции спас журналистку, которая брала у него интервью. Инцидент произошёл в Польше. Защитник клуба «Легия» и национальной сборной Польши во время беседы заметил падавший на журналистку софит, моментально выставил ногу и отшвырнул осветительный прибор, тем самым он спас девушку.

Видео появилось на YouTube с заголовком «Кунг-фу Паздан».

Футболист при этом остался абсолютно невозмутимым, в то время как журналистке понадобилось время, чтобы прийти в себя.