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Футболист спас ударом ноги журналистку
Польский футболист Михал Паздан благодаря своей молниеносной реакции спас журналистку, которая брала у него интервью. Инцидент произошёл в Польше. Защитник клуба «Легия» и национальной сборной Польши во время беседы заметил падавший на журналистку софит, моментально выставил ногу и отшвырнул осветительный прибор, тем самым он спас девушку.
Видео появилось на YouTube с заголовком «Кунг-фу Паздан».
Футболист при этом остался абсолютно невозмутимым, в то время как журналистке понадобилось время, чтобы прийти в себя.
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Польский футболист Михал Паздан благодаря своей молниеносной реакции спас журналистку, которая брала у него интервью.
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