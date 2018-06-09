ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Единственным решением ближневосточного конфликта является сосуществование государств Израиль и Палестина - Могерини

10.06.2018 17:54 — Разное | Интерфакс  
Размер текста:
A
A
A

Во время визита в Иорданию глава дипломатии Евросоюза Федерика Могерини продолжала настаивать на решении ближневосточного кризиса через сосуществование двух государств.

"Вы знаете, что наша позиция состоит в том, что мы хотели бы видеть Иерусалим столицей одновременно государства Израиль и государства Палестина. Мы считаем, что единственным реалистичным решением конфликта на Ближнем Востоке является решение через сосуществование двух государств", - заявила высокий представитель ЕС по иностранным делам в воскресенье на пресс-конференции в Аммане с участием министра иностранных дел Иордании Аймана аль-Сафади.

Ф.Могерини заверила, что Евросоюз продолжает работать для достижения этой цели, не меняя своего подхода, а также для обеспечения того, чтобы Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) получало необходимые средства. Она напомнила, что Европейский союз и его государства-члены на сегодняшний день являются крупнейшими донорами БАПОР. "В то же время мы призываем остальную часть международного сообщества к увеличению или, по крайней мере, к несокращению своих взносов в БАПОР. Мы знаем, что это особенно важно как в области здравоохранения, так и образования", - сказала глава европейской дипломатии.

В своем выступлении она также остановилась на ситуации в Сирии, отметив совпадение подходов к сирийской проблеме Евросоюза и Иордании.

"Политическое решение необходимо под эгидой ООН с резолюциями Совета Безопасности в качестве основы и системы координат для продвижения этих переговоров. Мы обеспокоены состоянием дел на местах - крайне обеспокоены - и мы все заинтересованы в содействии этой работе, особенно для поддержания зоны деэскалации на юге, а также для стабильности и безопасности Иордании и иорданского народа", - отметила Ф.Могерини. 

 
 
Ссылка на источник 41
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Во время визита в Иорданию глава дипломатии Евросоюза Федерика Могерини продолжала настаивать на решении ближневосточного кризиса через сосуществование двух...
 
Новости дня
Новости разные
 
Краснокрылый дельтаплан. Кто и почему сейчас летает над Слуцком
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

09.06.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Новолукомля
Голас Сененшчыны
Газета Авангард
Лоевский край
Петрыкаускiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Радзiма
10.06.2018
Mir24.TV Belarus
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Двинская правда (Верхнедвинск)
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Ивьевский край
Полымя
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Единство
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Soligorsk News
Прамень
Горецкий вестник
Голас Касцюкоушчыны

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика