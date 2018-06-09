В Слуцке торжественно открылась пиццерия «Pizza&Coffee»





В воскресенье в Слуцке торжественно открылась пиццерия с видом на набережную - седьмое в республике заведение сети «Pizza&Coffee».

Открытие посетили несколько сотен человек, в большинстве семейные компании, дети и подростки. Для гостей играет живая музыка, проводятся конкурсы, а около 20:00 состоится вынос огромной пиццы.





















Вскоре после открытия прошёл конкурс на скоростное поедание пиццы, победитель конкурса получил сертификат на «годовой запас пиццы».





























Напомним, заведение в пробном режиме начало работать несколько дней назад.





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