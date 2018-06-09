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В Слуцке торжественно открылась пиццерия «Pizza&Coffee»
10.06.2018 — Разное | Слуцк Город
В воскресенье в Слуцке торжественно открылась пиццерия с видом на набережную - седьмое в республике заведение сети «Pizza&Coffee».
Открытие посетили несколько сотен человек, в большинстве семейные компании, дети и подростки. Для гостей играет живая музыка, проводятся конкурсы, а около 20:00 состоится вынос огромной пиццы.
Вскоре после открытия прошёл конкурс на скоростное поедание пиццы, победитель конкурса получил сертификат на «годовой запас пиццы».
Напомним, заведение в пробном режиме
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В воскресенье в Слуцке торжественно открылась пиццерия с видом на набережную - седьмое в республике заведение сети «Pizza&Coffee». Для гостей подготовили конкурсы и...
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