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Новые модели, цены и другие подробности о заводе «БелДжи». Большое интервью с и. о. гендиректора Геннадием Свидерским

10.06.2018 19:53 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Основа любых межгосударственных отношений – экономика. Причем торговля – хорошо, а кооперация – лучше, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Беларусь и Китай вместе реализуют сразу несколько инвестиционных проектов. Жемчужина Шелкового пути – парк «Великий камень» – в представлении не нуждается. Как и завод «БелДжи».

Новые модели, цены и другие подробности о заводе «БелДжи». Большое интервью с и. о. гендиректора Геннадием Свидерским

Первый легковой Geely Atlas NL3 сошел с конвейера в ноябре 2017 года. На сегодня выпущено более 1000 машин. Когда завод выйдет на проектную мощность? Какие комплектации «Атласов» пользуются наибольшим спросом и сколько будет стоить «народный» седан? Ответы в эксклюзивном интервью «Недели». Мы побеседовали с первым заместителем министра промышленности, исполняющим обязанности генерального директора предприятия Геннадием Свидерским.

Новые модели, цены и другие подробности о заводе «БелДжи». Большое интервью с и. о. гендиректора Геннадием Свидерским

Юлия Огнева, СТВ:
Геннадий Брониславович, без министерского костюма вас так и не узнать. Освоились уже?

Геннадий Свидерский, и. о. генерального директора СЗАО «БелДжи»:
Да, спасибо. Я уже третий месяц работаю на заводе. Есть, с моей точки зрения, определенные результаты. Это всегда приятно видеть, потому что в министерстве трудно увидеть свой результат – это условие для работы предприятия. А на предприятии результат виден каждый раз.

Новые модели, цены и другие подробности о заводе «БелДжи». Большое интервью с и. о. гендиректора Геннадием Свидерским

Юлия Огнева:
Пока мы настраивали нашу аппаратуру, сколько машин было выпущено?

Геннадий Свидерский:
Сейчас мы работаем в цикле 10 минут – одна машина. Поэтому за время настройки аппаратуры две новые машины отечественного производства уже сошли с конвейера.

Юлия Огнева:
Завод открылся фактически в ноябре. Сейчас на дворе июнь. Чего самого главного удалось добиться за это время?

Новые модели, цены и другие подробности о заводе «БелДжи». Большое интервью с и. о. гендиректора Геннадием Свидерским

Геннадий Свидерский:
Я бы сказал так: в ноябре мы открыли производство одной модели. Это флагманская модель NL3 Atlas, которая пошла в серийное производство. В марте мы завершили испытание нового кроссовера, он пошел в продажу. В мае мы завершили фактически испытание седана. Поэтому теперь ряд отечественных автомобилей включает в себя и кроссоверы, и седаны.

Новые модели, цены и другие подробности о заводе «БелДжи». Большое интервью с и. о. гендиректора Геннадием Свидерским

Еще одна важная задача, которая стояла перед коллективом завода – это подготовка к сдаче завода и всех его цехов и оборудования, так называемый акт ввода в эксплуатацию. Практически по всем технологическим переделам все подготовлено, и я думаю, что эта работа будет завершена в июне.

Ну и третий очень важный компонент – это набор персонала, обучение персонала. Мы вышли уже на 50 машин в смену, и у нас есть достаточный персонал для этого производства. Сейчас мы добираем персонал, обучаем его. Ну и в ближайших наших планах в третьем квартале выйти на 70 машин в смену.

Юлия Огнева:
А завод рассчитан на 60 тысяч машин в год?

Новые модели, цены и другие подробности о заводе «БелДжи». Большое интервью с и. о. гендиректора Геннадием Свидерским

Геннадий Свидерский:
Да, но здесь нужно учитывать, что это при двухсменном режиме работы. Пока мы работаем в одну смену. Ну и, как я сказал, перед нами строит задача набора и обучения кадров. С момента формирования полного состава в одну смену, я думаю, что в следующем году будет стоять задача перехода на двухсменный режим работы.

Новые модели, цены и другие подробности о заводе «БелДжи». Большое интервью с и. о. гендиректора Геннадием Свидерским

Юлия Огнева:
Охотно едут сюда, на завод, молодые кадры?

Геннадий Свидерский:
Кадрам очень нравится здесь работать, поскольку завод новый, оборудование новое. Здесь можно овладеть современными технологиями. Но есть и специфика конвейерного производства, то есть здесь все должны работать в цикле. Это довольно трудная работа.

Новые модели, цены и другие подробности о заводе «БелДжи». Большое интервью с и. о. гендиректора Геннадием Свидерским

Юлия Огнева:
А зарплата?

Геннадий Свидерский:
Зарплата у нас в среднем где-то 1000 рублей. Я думаю, мы можем быть уверены, что перспектива повышения зарплаты здесь высокая.

Новые модели, цены и другие подробности о заводе «БелДжи». Большое интервью с и. о. гендиректора Геннадием Свидерским

Юлия Огнева:
Я так понимаю, беленький и беленький автомобили – это те, которые уже поступили в продажу?

Новые модели, цены и другие подробности о заводе «БелДжи». Большое интервью с и. о. гендиректора Геннадием Свидерским

Геннадий Свидерский:
Да. Рядом с нами модель NL3 Atlas, это наша флагманская модель, первая, которая освоена в 2017 году. Она серийно уже поставляется на наши дилерские центры и пошла нашим потребителям.

Новые модели, цены и другие подробности о заводе «БелДжи». Большое интервью с и. о. гендиректора Геннадием Свидерским

NL4 – это более бюджетный вариант кроссовера, он тоже есть в продаже.

Юлия Огнева:
Основной вопрос, который волнует потребителя – это цена автомобиля. Как по-вашему, является ли она оптимальной в соответствии с качеством, предоставляемым сервисом?

Новые модели, цены и другие подробности о заводе «БелДжи». Большое интервью с и. о. гендиректора Геннадием Свидерским

Геннадий Свидерский:
Мы по философии компании не собираемся участвовать в ценовых конкуренциях. Мы должны дать нашему покупателю, пользователю, ценность владения нашим автомобилем. В этом ключевое звено производства, разработки и всего, что необходимо. Здесь очень важно, чтобы мы предлагали весь модельный ряд. Ну и как вы видите, к кроссоверам, которые были освоены в мае, появилась новая модель, седан. Теперь мы можем говорить, что на нашем заводе есть все три модели, которые были запланированы к производству.

Новые модели, цены и другие подробности о заводе «БелДжи». Большое интервью с и. о. гендиректора Геннадием Свидерским

Юлия Огнева:
То есть я так понимаю, что вот это уже можно назвать народным автомобилем. То, что будет по цене более привлекательно по сравнению с двумя первыми моделями.

Геннадий Свидерский:
Это действительно так.

Новые модели, цены и другие подробности о заводе «БелДжи». Большое интервью с и. о. гендиректора Геннадием Свидерским

Юлия Огнева:
Сколько его цена будет приблизительно? Может быть, в сравнении с аналогами.

Геннадий Свидерский:
Мы планируем, что она должна выйти на рынок приблизительно меньше, чем 23 тысячи белорусских рублей.

Новые модели, цены и другие подробности о заводе «БелДжи». Большое интервью с и. о. гендиректора Геннадием Свидерским

Юлия Огнева:
Когда появятся?

Геннадий Свидерский:
Первые модели, я думаю (первые партии прошли эксплуатационные испытания), отдадим их на наши дилерские центры в июне. С учетом технологического цикла, поставки комплектующих из Китая серийно, весь этот модельный ряд седанов выйдет в августе.

Новые модели, цены и другие подробности о заводе «БелДжи». Большое интервью с и. о. гендиректора Геннадием Свидерским

Юлия Огнева:
Я, честно признаюсь, не вожу автомобиль, поэтому технические характеристики мне постольку-поскольку. Но вот комфорт оценить определенно могу, поэтому давайте попробуем.

Новые модели, цены и другие подробности о заводе «БелДжи». Большое интервью с и. о. гендиректора Геннадием Свидерским

Геннадий Свидерский:
Пожалуйста. Прошу обратить внимание на отделку салона – она мягкая, это приятно для осязания. Нет никакого пластмассового запаха. Даже при довольно внушительных габаритах машина очень удобная.

Новые модели, цены и другие подробности о заводе «БелДжи». Большое интервью с и. о. гендиректора Геннадием Свидерским

Мы очень надеемся, что выпуск всего модельного ряда позволит нам решить основную задачу – наращивание объемов производства, которые подтверждены 100 % заказами.

 
 
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Новости Беларуси. Основа любых межгосударственных отношений – экономика. Причем торговля – хорошо, а кооперация – лучше, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. ...
 
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