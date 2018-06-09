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Составили протоколы на двух защитников Куропат

10.06.2018 19:41 — Разное | Партизан  
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10 июня милиция составила очередные протоколы на участников акции против создания возле Куропат развлекательного центра «Поедем поедим».

Как сообщил БелаПАН сопредседатель оргкомитета по созданию партии «Белорусская христианская демократия» Павел Северинец, протоколы за препятствование проезду транспорта на территорию комплекса составлены на активистов Дениса Урбановича и Наталью Горячко.

 Сегодня также, как сообщил Северинец, возле комплекса выступил с песнями бард Дмитрий Захаревич.

 

С 11 июня активисты планируют дежурить возле развлекательного комплекса с 12 до 24 часов, находясь там беспрерывно в заявленное время его работы.

 Акции против открытия развлекательного комплекса возле Куропат длятся с 31 мая.

 8 июня на активистку Ольгу Николайчик второй день подряд были составлены протоколы по статьям 23.34 КоАП (организация несанкционированной акции) и 17.1 КоАП (мелкое хулиганство). Также был задержан и отпущен после составления двух протоколов активист Денис Урбанович.

 7 июня в отношении Северинца составили четыре протокола об административных правонарушениях: за организацию несанкционированной акции возле Куропат, за неподчинение требованиям милиции, за мелкое хулиганство и за препятствование работе общественного учреждения.

 Напомним, 6 июня состоялось открытие «Поедем поедим». Время работы — с 12.00 до 24.00, в пятницу и субботу — до 2 часов ночи.

 Акции протеста в Куропатах проходят с прошлой недели, когда было анонсировано открытие заведения. Но открытие 1 июня не состоялось. Чуть больше десятка активистов устроили здесь акцию протеста и повесили на заборе лозунг «Не кабак, а музей». А 3 июня в урочище провели согласованный митинг-реквием, посвященный 30-й годовщине открытия Куропат.

 
 
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10 июня милиция составила очередные протоколы на участников акции против создания возле Куропат развлекательного центра «Поедем поедим».
 
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