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Составили протоколы на двух защитников Куропат
10 июня милиция составила очередные протоколы на участников акции против создания возле Куропат развлекательного центра «Поедем поедим».
Как сообщил БелаПАН сопредседатель оргкомитета по созданию партии «Белорусская христианская демократия» Павел Северинец, протоколы за препятствование проезду транспорта на территорию комплекса составлены на активистов Дениса Урбановича и Наталью Горячко.
С 11 июня активисты планируют дежурить возле развлекательного комплекса с 12 до 24 часов, находясь там беспрерывно в заявленное время его работы.
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10 июня милиция составила очередные протоколы на участников акции против создания возле Куропат развлекательного центра «Поедем поедим».
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