Страны ШОС перейдут к расчетам в нацвалютах?

"В мире много говорится о диверсификации корзины мировых валют, снижении рисков валютной зависимости и появлении криптовалют. В этой связи нам надо подумать о переходе к взаиморасчету в национальных валютах всех стран ШОС как об одном из аспектов безопасности экономики наших стран", - подчеркнул казахстанский лидер. ", - подчеркнул казахстанский лидер.





Он считает, что центральные банки государств - членов объединения должны начать разработку соответствующих дорожных карт.





Также Нурсултан Назарбаев предложил максимально эффективно использовать пространство и территорию стран - членов ШОС.





"Совокупную мощь трехмиллиардного человеческого пространства наших стран стоит использовать для активизации экономического сотрудничества в ШОС. Важно обеспечить переход к реализации торговых инвестиционных проектов между нашими странами с двустороннего на многосторонний уровень. Мы выступаем за то, чтобы создать в рамках организации совместные механизмы финансирования проектов и мобилизации технологических ресурсов", - отметил он.





Президент Казахстана отметил, что важно создать площадку по обмену опытом в сфере цифровизации и IT.

СМИ, соцсети и электронная торговля - Лукашенко предлагает создать IT-экосистему ШОС

"Качественному экономическому прорыву ШОС могут способствовать инфраструктурные мегапроекты - обеспечить мощный мультиколлективный эффект, позволить задействовать научный и финансовый потенциал, трудоустроить большое количество специалистов из государств-членов ШОС", - сказал президент Казахстана. Как пример он привел такие идеи реализации евразийской высокоскоростной железнодорожной магистрали по маршруту Пекин - Астана - Москва - Берлин. "Подобные маршруты могли бы провести и через другие государства - члены ШОС. Это очень важно для нашей организации. Осуществление данного проекта объединит перспективный формат взаимодействия ШОС, Евразийского экономического союза, надеюсь, в будущем и Европейского союза", - заявил Нурсултан Назарбаев.





По его словам, в следующем месяце в планах запустить Международный финансовый центр "Астана" (МФЦА), который будет работать на месте ЭКСПО-2017. Президент Казахстана пригласил финансовые институты, бизнес-сообщество, деловые круги стран ШОС к использованию широких возможностей МФЦА.





ШОС была организована в 2001 году. Изначально в организацию входили Россия, Китай, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан и Узбекистан. В 2017 году состав пополнили Индия и Пакистан. В структуре ШОС есть также страны-наблюдатели: Афганистан, Беларусь, Иран и Монголия. Предусмотрен и механизм партнеров по диалогу, в который сейчас входят Армения, Азербайджан, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка.



