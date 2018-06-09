Борьба с наркотрафиком или политическая зачистка?









Полиция задерживает подозреваемого в связях с наркобизнесом в столице Бангладеш Дакке. Фото AFP

tjournal.ru В конце мая правительственные силы Бангладеш развернули по стране антинаркотическую кампанию: за первую неделю рейдов полиция застрелила 50 подозреваемых в продаже наркотиков, а две недели спустя число погибших превысило 130 человек, пишет





Жестокая и неоднозначная тактика правоохранительных органов почти в точности повторяет филиппинскую модель борьбы с оборотом наркотиков. Власти обеих стран утверждают, что это вынужденные меры, которые поддерживает народ, однако семьи убитых и правозащитники увидели в действиях правительства политический мотив перед грядущими выборами.





Три недели — 130 убитых

В первую неделю после начала антинаркотической кампании полиция застрелила активиста и оппозиционера Амджада Хоссейна (Amjad Hossain) в северной части страны. По словам полиции, подозреваемый в торговле наркотиками отказался сдаваться и отстреливался вместе с членами банды.





«Против него завели 14 дел по факту убийств, нападений и торговли наркотиками. После анонимного сообщения мы обнаружили у него дома большую порцию „Ябы“ (Ya ba). Позже он погиб во время перестрелки, когда другие члены его банды открыли огонь», — заявил изданию The Guardian ответственный за порядок в округе Нетрокона.





Название «Яба» («наркотик безумия» в переводе с тайского языка) вряд ли скажет что-то обывателям, но именно так называются дешёвые таблетки на основе метамфетамина и кофеина, которые в последние годы заполонили Бангладеш. По словам властей, ежегодно в страну попадает до 300 миллионов запрещённых таблеток — это положение и стало формальным поводом к началу антинаркотической кампании, одним из инициаторов которой выступила премьер-министр страны Шейх Хасина.









Береговая охрана изучает рыбную лодку на предмет контрабанды наркотиков. Фото AFP

За первые 10 дней рейдов полиция застрелила больше 50 подозреваемых в торговле или в связях с дилерами. За последующие две недели число убитых увеличилось до 130 человек. В разговоре с журналистами родственники погибших усомнились в справедливости действий властей, описав странные методы полиции. Сначала подозреваемых арестовывают, а несколько часов спустя они загадочным образом погибают во время перестрелок с бандами.





Подобное случилось и с Хоссейном — по словам брата погибшего, полиция силой ворвалась в его дом, избила и увезла, а позже его нашли мёртвым. Активист числился в студенческой оппозиционной организации, которая последние месяцы усиленно готовится к партийным выборам. Они должны пройти с 31 октября до 31 декабря 2018 года (дату назначает парламент).





Большую часть рейдов в рамках кампании проводит Батальон быстрого реагирования (ББР), состоящий из полицейских и элитного спецназа. Сфера деятельности организации очень широкая и покрывает борьбу как с террористами и наркооборотом, так и с бандитизмом. Силовое ведомство не раз обвиняли в пытках и убийствах подозреваемых, а также в похищениях оппозиционеров.





45-летнего Шукура Али (Shukur Ali) застрелили за день до Хоссейна при схожих обстоятельствах: сначала его арестовала полиция, а пару часов спустя его тело нашли в переулке с пулевыми ранениями. Представители элитного подразделения утверждают, что мужчина долгое время торговал наркотиками и отстреливался от спецназа при задержании. Родственники убитого признают, что он действительно употреблял наркотики, но никогда не работал дилером.





По словам местных правозащитников, антинаркотическая кампания создала в стране атмосферу «террора», так как полицейские получили полное право судить и казнить подозреваемых на месте. Ровно это же последние два года происходит на Филиппинах, где борьба с наркотиками приобрела форму открытой войны.





Филиппинский путь

«Расправьтесь с ними со всеми», — призывал президент Филиппин Родриго Дутерте со вступления в должность в 2016 году. Жёсткий борец с преступностью, он развернул в стране войну со всеми, кто связан с наркотиками. В первые несколько недель от рук полиции и «гражданских дружин», которые вдохновились речью президента, погибло больше двух тысяч человек, предположительно связанных с оборотом запрещённых веществ.





В 2016 году страх расправы вынудил больше 600 тысяч человек, предположительно связанных с наркобизнесом, сдаться полиции. К январю 2018 года число убитых в ходе кампании перевалило за 20 тысяч: вина подавляющего числа погибших не доказана. Главным плюсом своих жестоких методов Дутерте, отработавший больше 22 лет мэром Давао, называет снижение уровня преступности. Статистика действительно на стороне президента, но только отчасти.





В конце 2017 года полиция Филиппин отчиталась о падении уровня преступности на 21% относительно 2016 года, когда Дутерте вступил в должность. Однако число убийств увеличилось на 14% относительного того же времени. Правозащитники связывают это с тем, что полицейские порой закрывают глаза на действия «дружин», мотивирующих свои действия борьбой с наркотиками.





В разговоре с журналистами The New York Times жители Филиппин, родственники которых стали жертвами антинаркотической кампании, описывают похожие друг на друга истории случившегося. Однажды к ним в дом ворвались полицейские и арестовали родственника, а позже его нашли мёртвым. Порой нападавшие пропускали первый этап и просто расстреливали подозреваемых в их квартирах. Иногда таинственным образом умирали и те, кто добровольно сдался полиции. Их дела не расследуют, а семьи погибших не знают, к кому обращаться за помощью.





После убийства головы многих подозреваемых в связи с наркотиками обматывают изолентой и прикрепляют к телу записку вроде «наркобарон», чтобы прохожие или следователи сразу понимали мотивы убийц. Выступать против таких преступлений внутри страны крайне сложно, ведь формально их одобряет глава государства.





«Люди нам благодарны»

В Бангладеш насчитывается примерно семь миллионов наркозависимых, из которых пять миллионов употребляют «Ябу». Средний возраст 63% употребляющих варьируется от 15 до 25 лет. Такое положение давно беспокоило правительство страны, однако власти делали лишь незначительные шаги в сторону создания системы реабилитации.





Западные страны, в том числе США, призвали власти Бангладеш урегулировать ситуацию с антинаркотической кампанией. Правозащитная организация Human Rights Watch признала, что страна находится в наркотическим кризисе, но нынешние методы силовиков приведут лишь к большим проблемам. На момент написания статьи число задержанных в Бангладеш по подозрению в связи с наркобизнесом составляло 17 тысяч человек.





6 июня 2018 года жена застреленного политика Акрамуля Хака (Akramul Haque) обнародовала четыре телефонные записи, на которых он сначала общается с дочерью, а потом на него нападают неизвестные. На первых двух политик, числящийся членом партии Авами Лиг (обладает большинством в парламенте), рассказывает дочери о том, что его пригласили в местный офис губернатора. На третьей записи мужчина говорит приглушённым голосом и сообщает дочери о планах отправиться в некое место по «срочным делам».





На последней записи слышно приглушённое мычание и слова «я к этому не причастен», которые, вероятно, произнёс убитый. Затем на аудио слышны выстрел, стон и ещё один выстрел. Далее новый голос приказывает собрать гильзы, а где-то вдалеке слышится сирена полицейской машины. Всего запись длится примерно 14 минут: её опубликовала и расшифровала одна из крупнейших газет страны The Daily Star.





Запись вызвала большой резонанс, ведь по версии силовиков 27 мая Хака застрелили в ходе перестрелки, а в его квартире обнаружили два пистолета и запас запрещённых веществ. Жене и дочери полиция заявила, что политик от правящей партии давно торговал наркотиками. Дополнительные сомнения в официальной версии вызвало и странное совпадение: сайт The Daily Star перестал работать в Бангладаше после публикации записи и заработал лишь 18 часов спустя. The Guardian полагает, что вина за это лежит на местном интернет-регуляторе.





После обнародования записи власти страны заступились за кампанию по борьбе с наркотиками, но инициировали расследование, признав, что в произошедшем могли быть допущены «ошибки». Министр автомобильного транспорта и мостов Обайдул Квадер (Obaidul Quader) добавил, что в ходе операции могли быть совершены «одна или две ошибки», однако пока рано утверждать, что пострадали невиновные. Его поддержали другие чиновники.



