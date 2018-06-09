Кто на новенького?

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На уходящей неделе директор департамента Международного финансового центра «Астана» заявил о разработке концепции хранения и обращения криптовалют, для скорейшего развития электронной коммерции и привлечения инновационных проектов. О том, что цифровизация экономики прекрасно работает на имидж страны для инвестора, в Казахстане знают на примере Беларуси. Декрет «О развитии цифровой экономики» вступил в силу 28 марта 2018 года.

Наибольшие преференции получил, и это предсказуемо, Парк высоких технологий. Резидентов парка освободили от налога на прибыль, НДС и некоторых других сборов. Пригласить IT-специалиста в страну теперь можно без визы. Льготный режим – до 2049 года. Упростили и саму процедуру регистрации в ПВТ. Результат – сегодня в парке работают 293 компании.

Всеволод Янчевский, директор администрации Парка высоких технологий: «За пять месяцев более 100 новых резидентов. Это, конечно, очень хорошие новости и очень большой успех. Такого в Парке высоких технологий ещё не было. Конечно, это такое прямое свидетельство доверия со стороны IT-сообщества, причём не только белорусского, но и зарубежного к Декрету «О развитии цифровой экономики», который был не так давно подписан Главой государства».

Любопытно, что новые резиденты – не только стартапы из Беларуси. Есть компании из Чехии, Канады, Эстонии. А занимаются они разработкой нанопокрытий для космической сферы, анимацией, робототехникой. И модной ныне дополненной реальностью.

Наши корреспонденты выделили три компании, которые согласились рассказать и показать свой продукт. Итак, надеваем прототип белорусских очков виртуальной реальности и вперёд! Да-да разработчики утверждают, что выглядеть он будут как обычные или солнцезащитные.

Подробности – в видеоинформации