«Играй, гармонь!» на всю округу (Фото. Будет дополнено)





Сегодня в агрогродке Трокели прошло брендовое мероприятие

Горячо и сердечно поприветствовали жителей агрогородка и гостей начальник сектора культуры райисполкома Татьяна Цеханович и председатель Бастунского сельского Совета Светлана Немеро. Ведущая конкурсной программы Светлана Салманович представила участников конкурса: Антонину Лемантович из Полецкишек, Иосифа Пашкелевича из Погородно, Бронислава Чаплю из Конвелишек, Анну Литвинович из Переганцев, Ивана Бенкевича из Больтиник и Лилию Берцевич из Трокель.

Было жарко не только от палящего солнца, но и от желания победить музыкантов из всех уголочков нашей Вороновщины. Хорошее настроение сельчанам создавали знакомые песни в исполнении художественных коллективов района, детвора с удовольствием прыгала на батуте и в надувном замке. Бойка шла торговля и у вороновских ремесленников.

Кто стал победителем, и чем завершился праздник, читайте в следующем номере районки.

































































