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«Играй, гармонь!» на всю округу (Фото. Будет дополнено)

10.06.2018 — Разное | Вороновская газета  
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«Играй, гармонь!» на всю округу (Фото. Будет дополнено)

Сегодня в агрогродке Трокели прошло брендовое мероприятие

Горячо и сердечно поприветствовали жителей агрогородка и гостей начальник сектора культуры райисполкома Татьяна Цеханович и председатель Бастунского сельского Совета Светлана Немеро. Ведущая конкурсной программы Светлана Салманович представила участников конкурса: Антонину Лемантович из Полецкишек, Иосифа Пашкелевича из Погородно, Бронислава Чаплю из Конвелишек, Анну Литвинович из Переганцев, Ивана Бенкевича из Больтиник и Лилию Берцевич из Трокель.

Было жарко не только от палящего солнца, но и от желания победить музыкантов из всех уголочков нашей Вороновщины. Хорошее настроение сельчанам создавали знакомые песни в исполнении художественных коллективов района, детвора с удовольствием прыгала на батуте и в надувном замке. Бойка шла торговля и у вороновских ремесленников.

Кто стал победителем, и чем завершился праздник, читайте в следующем номере районки.


«Играй, гармонь!» на всю округу (Фото. Будет дополнено)
«Играй, гармонь!» на всю округу (Фото. Будет дополнено)
«Играй, гармонь!» на всю округу (Фото. Будет дополнено)
«Играй, гармонь!» на всю округу (Фото. Будет дополнено)
«Играй, гармонь!» на всю округу (Фото. Будет дополнено)
«Играй, гармонь!» на всю округу (Фото. Будет дополнено)
«Играй, гармонь!» на всю округу (Фото. Будет дополнено)
«Играй, гармонь!» на всю округу (Фото. Будет дополнено)
«Играй, гармонь!» на всю округу (Фото. Будет дополнено)
«Играй, гармонь!» на всю округу (Фото. Будет дополнено)
«Играй, гармонь!» на всю округу (Фото. Будет дополнено)
«Играй, гармонь!» на всю округу (Фото. Будет дополнено)
«Играй, гармонь!» на всю округу (Фото. Будет дополнено)
«Играй, гармонь!» на всю округу (Фото. Будет дополнено)
«Играй, гармонь!» на всю округу (Фото. Будет дополнено)
«Играй, гармонь!» на всю округу (Фото. Будет дополнено)

 

 
 
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Сегодня в агрогродке Трокели прошло брендовое мероприятие Горячо и сердечно поприветствовали жителей агрогородка и гостей начальник сектора культуры...
 
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