Бюджетный седан Geely появится у дилеров уже в июле и будет стоить до 23 тысяч рублей

Бюджетный седан Geely за 23 тыс. рублей будет запущен в серийное производство в августе, рассказал в эфире программы «Неделя» на СТВ первый заместитель министра промышленности, исполняющий обязанности гендиректора «БЕЛДЖИ» Геннадий Свидерский.

Освоил производство новой модели в кузове седан завод в мае. Она уже прошла эксплуатационные испытания, первые экземпляры появятся в дилерских центрах в июне. В серийное производство автомобиль поступит в августе.

— Она должна выйти на рынок с ценой меньше 23 тысяч рублей, — сказал Свидерский.

«БЕЛДЖИ», по его словам не собирается участвовать в ценовых конкуренциях.

— Мы должны дать нашему покупателю ценность владения нашим автомобилем. В этом ключевое звено производства, разработки и всего, что необходимо.

Таким образом, сегодня три модели автомобилей запланированы к производству: бюджетный седан, о котором идет речь, флагманский NL-3 Atlas, который начали производить в ноябре, бюджетный кроссовер NL-4, который в марте прошел испытания.

Предприятие уже вышло на выпуск 50 машин в смену.

— У нас есть достаточный персонал для этого производства. Сейчас мы добираем персонал, обучаем его. В ближайших наших планах выйти в третьем квартале на 70 машин в день, — сказал он.

Что касается мощности предприятия, рассчитанной на 60 тысяч машин в год, то Геннадий Свидерский поясняет: это касается двухсменного режима работы, а пока завод работает в одну смену.

Сейчас на завод набирают персонал — и желающих много.

К концу текущего года завод планирует выйти на производство 2 тысяч автомобилей в месяц. По итогам 2019 года стоит задача произвести 25 тысяч автомобилей, в 2020-м — 35 тысяч. На проектную мощность предприятие выйдет в 2021 году.

Согласно инвестдоговору «БелДжи» должно довести в 2018 году локализацию производства до 50%.