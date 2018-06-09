ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Венецианские истории

10.06.2018 21:06 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Как известно, Венеция уходит под воду. Его дважды перестраивали и перебирались на более высокие острова ещё древние поселенцы. Сейчас самый романтичный город Италии принимает около 20 миллионов туристов в год. А к берегам пристают свыше 600 круизных лайнеров. Смотрим на ускользающую красоту. 

С высоты пусть и не птичьего полёта, но с обзорной площадки главного бизнес-центра Лидо ди Езоло понимаешь, почему этот курорт – один из самых популярных во всей Европе. Бесконечная береговая линия, яркое Адриатическое море, чистые пляжи. И отели, у которых пять настоящих звёзд. Утром город завораживает размеренностью, пока туристы спят в своих номерах, местные успевают насладиться тишиной и друг другом. Впрочем, это не значит, что днём курорт хуже или лучше. Он просто другой.

Вся южная Италия для белоруса – другая, даже для тех, кто уже бывал в Риме, Милане, Турине или других городах. Регион Венето, например – это что-то среднее между Италией, Албанией, Черногорией, немножко – Францией, Турцией с Египтом. Само собой, только в лучших их проявлениях. Здесь, кстати, достаточно много белорусов. И первая причина – здесь почти как дома. Только солнца больше.

В Лидо ди Езоло мы провели всего несколько дней, но согласны с Татьяной. Здесь многое – как у нас: пляжи, на которых не принято мусорить, надёжная охрана, правда, наряд их отличается от формы нашего МВД. Здесь можно и шумно провести вечер, и уединиться вдвоем; если заблудились – местные всегда выручат, пытаясь объяснить всё хотя бы жестами. Даже беговые дорожки для спортсменов и просто красавиц тоже есть.

Кстати, любовь к спорту и активному образу жизни тоже объединяют Минск и Лидо ди Езоло. У местных очень популярны велосипеды, пусть для некоторых крутить педали – настоящая каторга. А туристы стараются попасть в гольф-клуб. Правда, русскоговорящие очень быстро превращают поле в картинг-центр.

И если в целом Италия признаётся в любви футболу, то её Юг изменяет игре номер один с теннисом. Ракетка и мяч были знаковыми для выходцев из Советского Союза вплоть до 1999, так что здесь гостей из Москвы и Минска, которым хотя бы за 40, всегда много.

Карло Маццоне, технический директор теннисного центра Лидо ди Езоло (Италия): «У нас семь теннисных кортов, и мы готовы принять гостей из всех отелей на нашем курорте. Нужно просто передать заявку на ресепшн в отеле – и мы заберём их на такси. Белорусы? Вы знаете, не могу утверждать, что они у нас уже были, но уверен – точно побывают здесь».

Но белорусы сюда добираются и активно. Да, это дороже, но всё же чартеры из Минска к итальянскому солнцу в небо поднимаются всё чаще.

Лука Монфардино, менеджер туроператора The Doge of Venice (Италия): «Русскоговорящие туристы приезжают к нам каждый год. Например, в прошлом сезоне сюда из Минска прилетело около 25 тысяч человек, хотя в вашей стране у нас всего несколько компаний партнёров. Но мы можем предложить то, чего не хватает нашим конкурентам: обслуживание полностью на русском языке, ухоженные пляжи, солнце и отели европейского уровня. Ведь это Италия, вы сами всё понимаете».

Понять и правда несложно. Италия создана для того, чтобы наполнять эмоциями. И сравнивать всё, что было в последние годы, с одним уик-эндом здесь. Это юг контрастов: старые улочки вперемешку с самыми современными кварталами, гигантские отели ультра-класса и маленькие хостелы. И люди: либо молодые и современные, либо почтенного возраста, но юные в душе. Для белоруса это непривычно. Но ведь именно за чем-то особенным сюда и летят из Минска.

И хоть в регионе Венето есть несколько курортов, но, если все дороги ведут в Рим, то любой морской путь южной Италии обязательно приведёт сюда.

Вне зависимости от того, в каком городе Адриатического побережья Италии живут туристы, каждый старается хоть на один день попасть сюда, на пьяца Сан Марко знаменитого города каналов и любви – Венеции.

Эта площадь многим известна по ярким фотографиям в Интернете, но вживую она ещё красочнее. Венецианская архитектура уникальна, потому на Сан Марко всегда многолюдно. Здесь туристы со всего мира, здесь, кажется, каждую секунду кто-то делает селфи, а если вы нашли место, чтобы выпить здесь кофе – вы везунчик и начинайте играть в лотерею. Правда, две чашки капучино и стакан воды обойдутся вам в 46 евро, но и это не испортит эмоций от самого сердца Венеции.

Венецианские артерии, впрочем, известны куда больше. Городские каналы и причудливые гондолы – символ больших чувств, а значит, это большие деньги за посадку и большие очереди, в которых даже за час на 30-градусной жаре ссорится не одна влюблённая пара. Мирятся они в тени узких улочек Венеции. И здесь не нужен текст, это нужно просто посмотреть.

При этом, взглянув на карту города, очевидно, что обойти или проплыть Венецию за один день невозможно. Поэтому в Минске туры на курорты региона Венето предлагают на 10, 14 и больше дней. Кажется, что хотят больше заработать. На самом деле – просто заботятся о том, чтобы эмоций у клиентов было в избытке. И сезон итальянских эмоций для белорусов в самом разгаре.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 74
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Как известно, Венеция уходит под воду. Его дважды перестраивали и перебирались на более высокие острова ещё древние поселенцы. Сейчас самый романтичный город...
 
Новости дня
Новости разные
 
Минску следует более активно отстаивать интересы своих предприятий на рынке РФ – глава Минсельхозпрода
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

09.06.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Новолукомля
Голас Сененшчыны
Газета Авангард
Лоевский край
Петрыкаускiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Радзiма
10.06.2018
Mir24.TV Belarus
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Двинская правда (Верхнедвинск)
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Единство
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Soligorsk News
Прамень
Горецкий вестник
Голас Касцюкоушчыны

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика