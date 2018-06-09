Венецианские истории

Как известно, Венеция уходит под воду. Его дважды перестраивали и перебирались на более высокие острова ещё древние поселенцы. Сейчас самый романтичный город Италии принимает около 20 миллионов туристов в год. А к берегам пристают свыше 600 круизных лайнеров. Смотрим на ускользающую красоту.

С высоты пусть и не птичьего полёта, но с обзорной площадки главного бизнес-центра Лидо ди Езоло понимаешь, почему этот курорт – один из самых популярных во всей Европе. Бесконечная береговая линия, яркое Адриатическое море, чистые пляжи. И отели, у которых пять настоящих звёзд. Утром город завораживает размеренностью, пока туристы спят в своих номерах, местные успевают насладиться тишиной и друг другом. Впрочем, это не значит, что днём курорт хуже или лучше. Он просто другой.

Вся южная Италия для белоруса – другая, даже для тех, кто уже бывал в Риме, Милане, Турине или других городах. Регион Венето, например – это что-то среднее между Италией, Албанией, Черногорией, немножко – Францией, Турцией с Египтом. Само собой, только в лучших их проявлениях. Здесь, кстати, достаточно много белорусов. И первая причина – здесь почти как дома. Только солнца больше.

В Лидо ди Езоло мы провели всего несколько дней, но согласны с Татьяной. Здесь многое – как у нас: пляжи, на которых не принято мусорить, надёжная охрана, правда, наряд их отличается от формы нашего МВД. Здесь можно и шумно провести вечер, и уединиться вдвоем; если заблудились – местные всегда выручат, пытаясь объяснить всё хотя бы жестами. Даже беговые дорожки для спортсменов и просто красавиц тоже есть.

Кстати, любовь к спорту и активному образу жизни тоже объединяют Минск и Лидо ди Езоло. У местных очень популярны велосипеды, пусть для некоторых крутить педали – настоящая каторга. А туристы стараются попасть в гольф-клуб. Правда, русскоговорящие очень быстро превращают поле в картинг-центр.

И если в целом Италия признаётся в любви футболу, то её Юг изменяет игре номер один с теннисом. Ракетка и мяч были знаковыми для выходцев из Советского Союза вплоть до 1999, так что здесь гостей из Москвы и Минска, которым хотя бы за 40, всегда много.

Карло Маццоне, технический директор теннисного центра Лидо ди Езоло (Италия): «У нас семь теннисных кортов, и мы готовы принять гостей из всех отелей на нашем курорте. Нужно просто передать заявку на ресепшн в отеле – и мы заберём их на такси. Белорусы? Вы знаете, не могу утверждать, что они у нас уже были, но уверен – точно побывают здесь».

Но белорусы сюда добираются и активно. Да, это дороже, но всё же чартеры из Минска к итальянскому солнцу в небо поднимаются всё чаще.

Лука Монфардино, менеджер туроператора The Doge of Venice (Италия): «Русскоговорящие туристы приезжают к нам каждый год. Например, в прошлом сезоне сюда из Минска прилетело около 25 тысяч человек, хотя в вашей стране у нас всего несколько компаний партнёров. Но мы можем предложить то, чего не хватает нашим конкурентам: обслуживание полностью на русском языке, ухоженные пляжи, солнце и отели европейского уровня. Ведь это Италия, вы сами всё понимаете».

Понять и правда несложно. Италия создана для того, чтобы наполнять эмоциями. И сравнивать всё, что было в последние годы, с одним уик-эндом здесь. Это юг контрастов: старые улочки вперемешку с самыми современными кварталами, гигантские отели ультра-класса и маленькие хостелы. И люди: либо молодые и современные, либо почтенного возраста, но юные в душе. Для белоруса это непривычно. Но ведь именно за чем-то особенным сюда и летят из Минска.

И хоть в регионе Венето есть несколько курортов, но, если все дороги ведут в Рим, то любой морской путь южной Италии обязательно приведёт сюда.

Вне зависимости от того, в каком городе Адриатического побережья Италии живут туристы, каждый старается хоть на один день попасть сюда, на пьяца Сан Марко знаменитого города каналов и любви – Венеции.

Эта площадь многим известна по ярким фотографиям в Интернете, но вживую она ещё красочнее. Венецианская архитектура уникальна, потому на Сан Марко всегда многолюдно. Здесь туристы со всего мира, здесь, кажется, каждую секунду кто-то делает селфи, а если вы нашли место, чтобы выпить здесь кофе – вы везунчик и начинайте играть в лотерею. Правда, две чашки капучино и стакан воды обойдутся вам в 46 евро, но и это не испортит эмоций от самого сердца Венеции.

Венецианские артерии, впрочем, известны куда больше. Городские каналы и причудливые гондолы – символ больших чувств, а значит, это большие деньги за посадку и большие очереди, в которых даже за час на 30-градусной жаре ссорится не одна влюблённая пара. Мирятся они в тени узких улочек Венеции. И здесь не нужен текст, это нужно просто посмотреть.

При этом, взглянув на карту города, очевидно, что обойти или проплыть Венецию за один день невозможно. Поэтому в Минске туры на курорты региона Венето предлагают на 10, 14 и больше дней. Кажется, что хотят больше заработать. На самом деле – просто заботятся о том, чтобы эмоций у клиентов было в избытке. И сезон итальянских эмоций для белорусов в самом разгаре.