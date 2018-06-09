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9 и 10 июня мировое внимание приковано к китайскому Циндао. Этот город-курорт, название которого состоит из двух иероглифов «Зелёный остров», стал местом саммита Шанхайской организации сотрудничества. Причём впервые в формате «большой евразийской восьмёрки».

Думаю, не лишним будет напомнить, что в ШОС входят: Россия, Китай, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Узбекистан, Индия и Пакистан. Там проживает около 3,5 миллиардов человек, а совокупные ВВП составляет $15,24 трлн. С пятью постсоветскими странами Беларусь связана членством в различных экономических и военных союзах. Китай – давний стратегический партнёр нашей страны. А торгово-экономические отношения с Индией и Пакистаном развиваются быстрыми темпами, особенно после официальных визитов на высшем уровне.

Поэтому неудивительно, что Беларусь имеет в ШОС статус наблюдателя. А на саммит в Циндао был приглашён и наш Президент Александр Лукашенко.

В Циндао сейчас глубокая ночь. Разница во времени составляет пять часов. А потому с нашим специальным корреспондентом Натальей Стельмах мы связались сразу же после окончания официальных мероприятий.

– Наталья, добрый вечер! Знаю, что основные вопросы саммита – региональная безопасность и торгово-экономическое развитие региона. Причём эти темы звучали как с трибуны, так и на двусторонних встречах. Разумеется, для нас интересно именно белорусское присутствие.

Население Циндао, вместе с его пригородами, сопоставимо с населением Беларуси – около десяти миллионов человек. Во время саммита город едва ли кажется многолюдным – в местах проведения переговоров и проживания национальных делегаций без преувеличения беспрецедентные меры безопасности: движение транспорта и пешеходов ограничено или запрещено полностью, полицейские патрулируют город в усиленном режиме.

Повышенные меры безопасности и в отелях, особенно в тех, где разместились национальные делегации. Например, здесь поселили делегацию из Беларуси, других постояльцев в гостинице просто нет. Охрана круглосуточная, на всех входах встречают пункты для досмотра, войти сюда можно только при наличии специального удостоверения.

Безопасность стала ключевой темой и самого саммита. По сути, все переговоры глобального характера страны проводили именно сегодня. К конструктивному диалогу участников организации призвал Александр Лукашенко. Президент в своём выступлении отметил, что решение конфликтных вопросов стоит переложить в плоскость экономическую. Ведь отношения куда крепче, когда они взаимовыгодны.

Президент подчеркнул, что Беларусь готова к сотрудничеству в аграрном секторе по части и продовольствия, и технологий. И даже пригласил участников саммита лично оценить потенциал страны.

Наш Президент акцентировал внимание на важности совместной работы и в IT-сфере – здесь Беларусь во многом первопроходец в своём регионе и готова делиться опытом. В-третьих, для нас особенно актуален вопрос ядерной безопасности.

В качестве ещё одного яркого примера уже в области успешного взаимодействия Александр Лукашенко привёл белорусско-китайский индустриальный парк «Великий камень». Здесь и сопряжение Евразийского экономического союза и инициативы «Один пояс, один путь», и взаимовыгодное сотрудничество, основанное на дружбе двух лидеров. Именно поэтому Александр Лукашенко и Си Цзиньпин не могли не воспользоваться площадкой ШОС для обсуждения двусторонних вопросов.

Партнёрство Беларуси и Китая стратегическое, а значит, с большой перспективой.

Итогом этих переговоров стало, в частности, дальнейшее развитие крупнейшего проекта КНР за рубежом – белорусско-китайского индустриального парка «Великий камень». Забегая вперёд, правительства двух стран сегодня согласовали развитие сопутствующей инфраструктуры совместного проекта. Там появится полноценный жилой комплекс и спортивные объекты, соглашение предусматривает бюджет в размере 800 миллионов юаней – это больше 120 миллионов долларов. Дальше – больше, но есть перспективы и в других направлениях.

И сегодня страны подтвердили намерения усиливать интеграцию, что называется, документально. В присутствии глав двух государств подписаны сразу несколько важных для двустороннего сотрудничества документов. В сфере экономического взаимодействия, развития человеческого потенциала, сотрудничества таможенных структур, кредитной поддержки, но едва ли не самым важным стал документ, который обе страны уже давно и тщательно готовили сообща – соглашение о безвизовом режиме. Граждане Беларуси и Китая смогут гостить друг у друга без визы 30 дней. Это поспособствует и бизнес-контактам и, как отметил Александр Лукашенко, создаст правовую основу для успешного проведения Года туризма Беларуси в Китае.

Владимир Макей, министр иностранных дел Беларуси: «Для нас это очень важно, мы видим, сколько китайцев путешествует по всему миру. Китай имеет для нас особое значение в силу уровня торгово-экономического взаимодействия, в силу тесных контактов с руководством наших стран».

На примере успешного проведения масштабного форума Китай наглядно показал, что у него есть чему поучиться. Запланированные к подписанию документы согласованы, позиции каждой из стран услышаны, условия для переговоров созданы. По одному из подписанных белорусско-китайских документов, к слову, учиться в Китай отправятся белорусские чиновники, уже в августе. А следующая встреча лидеров ШОС на высшем уровне пройдёт через год в Кыргызстане. Председательство в Шанхайской организации сотрудничества официально перешло Бишкеку.