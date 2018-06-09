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Школьная форма от отечественных производителей, стоимость брендов белорусского легпрома и экспортная политика. Большое интервью председателем концерна «Беллегпром»
Новости Беларуси. Легко ли найти наряд на все случаи жизни белорусского производства, что «Беллегпром» может предложить родителям школьников и сколько стоят наши бренды – в эксклюзивном интервью «Недели». В День работников легкой промышленности – беседа с председателем концерна «Беллегпром» Николаем Ефимчиком, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Юлия Огнева, СТВ:
Николай Ефимчик, глава концерна «Беллегпром»:
Юлия Огнева:
Николай Ефимчик:
Юлия Огнева:
Николай Ефимчик:
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Школьная форма от отечественных производителей, стоимость брендов белорусского легпрома и экспортная политика. Большое интервью председателем концерна «Беллегпром»
Новости Беларуси. Легко ли найти наряд на все случаи жизни белорусского производства, что «Беллегпром» может предложить родителям школьников и сколько стоят наши...
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